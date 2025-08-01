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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Активы обанкротившегося "Самарского кондитера" выставили на торги

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Имущество ЗАО "Самарский кондитер", признанного банкротом из-за долгов в 470 млн руб., выставлено на торги. Конкурсный управляющий Сергей Нигоев опубликовал сообщение о том, что согласовал с основным кредитором - УФНС России по Самарской области - положение о порядке, сроках и условиях реализации залогового имущества.

На торги выставлено 10 лотов, включающих в себя как специализированное оборудование для пищевой промышленности, так и автотранспорт. В частности, на продажу выставлены семь автомобилей различных марок и моделей общей начальной стоимостью 6,1 млн рублей. В перечне оборудования, оцененного в 71,7 млн руб., значатся, например, измельчители, сушильные камеры и конвейеры.

Напомним, иск о банкротстве "Самарского кондитера" был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. Изначально ФНС требовала с компании 180,4 млн руб., затем в реестр кредиторов была включена сумма более 382 млн рублей. Еще более 60 млн руб. "Самарский кондитер" задолжал банку ВТБ.

В сентябре прошлого года арбитраж, посчитав, что компания уже не сможет восстановить платежеспособность, признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.

ЗАО "Самарский кондитер", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2000 году. Компания зарегистрирована по адресу Самара, п. Зубчаниновка, ш. Смышляевское, 1а. Генеральный директор и единственный владелец ЗАО - Тамара Лапухова. На балансе "Самарского кондитера" по данным за 2024 г. числятся активы на 472 млн руб. (годом ранее - 984 млн руб.). Выручка по итогу 2024 г. составила 14,6 млн руб. (за 2023 г. - 85,6 млн руб.), убыток - 32,5 млн руб. (за 2023 г. -  чистая прибыль 441 тыс. руб.). Для сравнения: по итогам 2021 г. компания выручила 1,2 млрд руб., при чистой прибыли в 67 млн рублей. "Самарскому кондитеру" принадлежат товарные знаки "Вечерняя Самара", "Огни Самары", "Хотюня" и другие.

Гид потребителя

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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