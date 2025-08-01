Активы обанкротившегося "Самарского кондитера" выставили на торги

Имущество ЗАО "Самарский кондитер", признанного банкротом из-за долгов в 470 млн руб., выставлено на торги. Конкурсный управляющий Сергей Нигоев опубликовал сообщение о том, что согласовал с основным кредитором - УФНС России по Самарской области - положение о порядке, сроках и условиях реализации залогового имущества.

На торги выставлено 10 лотов, включающих в себя как специализированное оборудование для пищевой промышленности, так и автотранспорт. В частности, на продажу выставлены семь автомобилей различных марок и моделей общей начальной стоимостью 6,1 млн рублей. В перечне оборудования, оцененного в 71,7 млн руб., значатся, например, измельчители, сушильные камеры и конвейеры.

Напомним, иск о банкротстве "Самарского кондитера" был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. Изначально ФНС требовала с компании 180,4 млн руб., затем в реестр кредиторов была включена сумма более 382 млн рублей. Еще более 60 млн руб. "Самарский кондитер" задолжал банку ВТБ.

В сентябре прошлого года арбитраж, посчитав, что компания уже не сможет восстановить платежеспособность, признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.

ЗАО "Самарский кондитер", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2000 году. Компания зарегистрирована по адресу Самара, п. Зубчаниновка, ш. Смышляевское, 1а. Генеральный директор и единственный владелец ЗАО - Тамара Лапухова. На балансе "Самарского кондитера" по данным за 2024 г. числятся активы на 472 млн руб. (годом ранее - 984 млн руб.). Выручка по итогу 2024 г. составила 14,6 млн руб. (за 2023 г. - 85,6 млн руб.), убыток - 32,5 млн руб. (за 2023 г. - чистая прибыль 441 тыс. руб.). Для сравнения: по итогам 2021 г. компания выручила 1,2 млрд руб., при чистой прибыли в 67 млн рублей. "Самарскому кондитеру" принадлежат товарные знаки "Вечерняя Самара", "Огни Самары", "Хотюня" и другие.