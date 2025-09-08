В Самаре на Дне города представят безлактозные новинки "Пестравки"

14 сентября на набережной Самары пройдет масштабный праздник — День города. Одним из ярких участников станет торговая марка "Пестравка", которая подготовила специальную программу для гостей.

Центральным событием на площадке бренда станет дегустация безлактозных продуктов — творога, сметаны и ряженки. Новая линейка разработана для тех, кто выбирает здоровое питание и ценит натуральность, а также для людей с непереносимостью лактозы.

Кроме того, посетителей ждут семейные развлечения: конкурсы, игры для детей и взрослых, подарки и фирменный флешмоб вместе с коровой "Пестравкой".

Организаторы отмечают, что компания делает акцент на заботе о здоровье горожан и стремится предложить качественные и полезные продукты, доступные каждому.

Праздничная площадка будет работать на Чкаловском спуске с 14:00 до 18:00.