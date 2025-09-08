В Самаре на Дне города представят безлактозные новинки "Пестравки"

14 сентября на набережной Самары пройдет масштабный праздник — День города. Одним из ярких участников станет торговая марка "Пестравка", которая подготовила специальную программу для гостей.
Центральным событием на площадке бренда станет дегустация безлактозных продуктов — творога, сметаны и ряженки. Новая линейка разработана для тех, кто выбирает здоровое питание и ценит натуральность, а также для людей с непереносимостью лактозы.
Кроме того, посетителей ждут семейные развлечения: конкурсы, игры для детей и взрослых, подарки и фирменный флешмоб вместе с коровой "Пестравкой".
Организаторы отмечают, что компания делает акцент на заботе о здоровье горожан и стремится предложить качественные и полезные продукты, доступные каждому.
Праздничная площадка будет работать на Чкаловском спуске с 14:00 до 18:00.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?