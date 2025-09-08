16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на Дне города представят безлактозные новинки "Пестравки" Маслозавод "Пестравский" представил новинки: безлактозные продукты и инновационные высокобелковые коктейли Letʼs Go Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла "тайну" палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов Директор "Самаралакто": "Линию растительных напитков введем в конце 2026 года" Активы обанкротившегося "Самарского кондитера" выставили на торги

Пищевая промышленность АПК и пищепром

В Самаре на Дне города представят безлактозные новинки "Пестравки"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

14 сентября на набережной Самары пройдет масштабный праздник — День города. Одним из ярких участников станет торговая марка "Пестравка", которая подготовила специальную программу для гостей.

Центральным событием на площадке бренда станет дегустация безлактозных продуктов — творога, сметаны и ряженки. Новая линейка разработана для тех, кто выбирает здоровое питание и ценит натуральность, а также для людей с непереносимостью лактозы.

Кроме того, посетителей ждут семейные развлечения: конкурсы, игры для детей и взрослых, подарки и фирменный флешмоб вместе с коровой "Пестравкой".

Организаторы отмечают, что компания делает акцент на заботе о здоровье горожан и стремится предложить качественные и полезные продукты, доступные каждому.

Праздничная площадка будет работать на Чкаловском спуске с 14:00 до 18:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5