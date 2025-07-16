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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Участие в гастрофестивале "Вкусы России х Вкусная Казань" помогает развивать экспорт региона

КАЗАНЬ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские фермеры приняли участие в работе гастрономического фестиваля, который в этом году впервые покинул пределы Москвы и состоялся 12–13 июля в столице Татарстана.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

"Вкусы России" — часть масштабной программы по продвижению уникальных региональных продуктов и поддержке отечественных производителей, которую Минсельхоз России реализует с 2020 г. по поручению президента страны Владимира Путина.

"125 производителей приехали со всего мира и ещё 40 российских сельхозтоваропроизводителей, которых мы отобрали. От Калининграда до Владивостока заявилось очень много фермеров, которые хотели участвовать в этом проекте, продемонстрировать свой национальный колорит, кухню, поделиться своими рецептами и, конечно, наладить контакты с постоянными клиентами", — отметила на открытии гастрофеста заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина.

Самарскую область представили три агропредприятия: производитель тушеной говядины "Савия-Фуд" из Хворостянского района, компания по изготовлению фруктовой и ягодной пастилы "Наши сласти" из Большечерниговского района и сыроварня "Viva Speranza" из Красноярского района.

"На фестиваль "Вкусы России" мы ездим каждый год, впечатления самые положительные. Наша продукция пользовалась огромным спросом. Мы привезли премиум-тушенку из мраморной говядины, паштет из говяжьей печени, яблочный сок. Было много полезных знакомств, и мы договорились о поставках в 6 магазинов в Казани", — поделилась впечатлениями генеральный директор ООО "Савия-Фуд" Евгения Бесчетнова.

Мероприятие призвано привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России и предложить на экспорт эксклюзивную, крафтовую продукцию.
"Вернулись с фестиваля с приятным послевкусием. Впечатлили красота, масштаб, гостеприимство. Мы достойно представили наш регион многообразием продукции с уникальными вкусовыми качествами в яркой упаковке. Мы были единственным производителем фермерской пастилы без сахара, нам удалось установить новые контакты и точки продаж в республике Татарстан", — пояснила идейный вдохновитель бренда "Наши сласти" Юлия Смолякова.

"Мы привезли сыры премиальных сортов, брали понемногу, но с интересом. В Казань приезжают много туристов, и большинство из них были посетителями фестиваля. Самарская область достойно выглядела на фоне других регионов", — рассказала об участии в фестивале управляющая фермой "Viva Speranza" Ольга Дорожкова.

Отметим, большим спросом в регионах России и за рубежом пользуется продукция пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области. география поставок которой, в текущем году охватывает 45 стран.

По итогам 1 полугодия 2025 г. регион занимает лидирующее место среди субъектов Приволжского федерального округа по экспортным поставкам напитков и кондитерской продукции.

Развитие экспортного потенциала Самарской области, реализуя задачи федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", — одно из важных направлений в развитии Самарской области на ближайшие годы. Глава региона Вячеслав Федорищев поставил задачу сформировать эффективную и комплексную систему государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности и поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

Гид потребителя

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