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Т2 запустила безлимит на мессенджер MAX

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, запускает безлимит на MAX на фоне интереса к новому сервису. Новый мессенджер продемонстрировал десятикратный рост аудитории в период с 4 по 20 июня, что обусловлено высоким публичным интересом к проекту.

Фото: Shutterstock, автор MAYA LAB

Т2 сделала MAX доступным без ограничений по интернет-трафику для абонентов популярных тарифов: "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Black, Premium и других. Клиенты могут пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей. Запуск безлимита на MAX обусловлен повышенным интересом аудитории к новому мессенджеру и его растущей ролью. Компания проанализировала, как заявления в СМИ и соцсетях влияли на количество пользователей MAX.

Первый значимый прирост аудитории в MAX пришелся на период с 4 на 5 июня — количество пользователей увеличилось в 5 раз за сутки. Этот пик совпал с докладом Минцифры о работе над многофункциональной цифровой платформой. С 5 по 10 июня интерес к сервису оставался стабильно высоким, 75% новой аудитории, которая присоединилась к сервису на момент 5 июня, продолжила пользоваться мессенджером. Суточное количество клиентов, заходивших в MAX, в 2-3 раза превышало показатели мая.

11 июня стал новым пиком: после новостей о принятии закона о создании национального мессенджера с интеграцией государственных, платежных и коммерческих сервисов, количество уникальных пользователей выросло в 16 раз относительно майских значений.

С 12 по 14 июня суточный трафик стабилизировался, 52% пользователей, которые присоединились 11 июня, продолжили заходить в мессенджер. Еще один пик интереса пришелся на 30 июня, когда компания выпустила пресс-релиз о достижении одного миллиона зарегистрированных пользователей. Сейчас количество пользователей MAX в 10 раз превышает майские значения, что говорит о том, что значительная часть новой аудитории осталась с сервисом.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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