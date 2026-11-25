По данным Авито Авто, пользователи платформы стали чаще рассматривать премиальные машины с пробегом в сервисе Селект: за 10 месяцев 2026 года спрос на них увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена снизилась до 6 млн рублей. Самыми популярными моделями стали BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-класса.

Положительную динамику спроса продемонстрировали многие бренды, а самые заметные изменения зафиксированы за Porsche: за год автомобили этой марки стали популярнее на 27,3%. Модели бренда Voyah рассматривали к покупке на 21% чаще, Mercedes-Benz — на 12,5%, Genesis — на 10,1%, а EXEED — на 8,3%.

Среди отдельных моделей в лидерах оказалась Audi Q8: спрос на премиальное немецкое авто увеличился почти вдвое (+98,5%). На втором месте расположилась EXEED RX (+45%), на третьем — Lexus ES (+39,1%), а замкнули пятерку лидеров Lexus RX (+37,2%) и BMW 3 серии (+35,1%). Следом идут Mercedes-Benz GLE (+31,7%), BMW X1 (+31,1%), BMW X3 (+26,7%), BMW X4 (+24,5%) и Mercedes-Benz E-класса (+23,2%).

"Интерес к премиальным моделям растет на фоне изменения самого пути покупателя: все больше этапов выбора автомобиля переносится в онлайн. Но полностью дистанционная покупка пока остается нишевым сценарием: к ней готовы лишь 12% покупателей. Однако растет востребованность гибридного формата: автомобиль выбирают и проверяют онлайн, а финальные этапы сделки проходят при личной встрече. Этот тренд отражается и в динамике сервиса Селект: за 10 месяцев 2026 года число сделок с автомобилями с пробегом увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество предложений выросло на треть (+33,5%), а спрос — на 7,3%. Положительная динамика наблюдается и в сегменте новых автомобилей: число сделок увеличилось на 17%, объявлений — на 21%. Эти показатели отражают тренд на цифровизацию авторынка и востребованность цифровых инструментов, которые помогают покупателям находить подходящие машины и совершать сделки онлайн", — комментирует Дмитрий Иванов, директор по развитию транзакционных сервисов Авито.

Рейтинг самых популярных премиальных марок в январе–октябре возглавили немецкие Mercedes-Benz, BMW и Audi, а за ними следуют китайские EXEED и Tank.

Первая пятерка моделей, между которыми распределился интерес пользователей, выглядит так: BMW 5 серии (4,5 млн рублей), Mercedes-Benz E-класса (4,6 млн рублей), BMW X5 (8 млн рублей), Lexus RX (5,3 млн рублей) и BMW 3 серии (3,4 млн рублей). Следом расположились BMW X3 (5,4 млн рублей), Mercedes-Benz GLE (7,5 млн рублей), BMW X6 (8,1 млн рублей), Audi Q5 (4,3 млн рублей) и EXEED VX (2,8 млн рублей).

Средняя стоимость за год снизилась почти на 2% и составила 6 млн рублей. Наиболее заметные изменения произошли у марок Porsche и Hongqi, которые в среднем стали доступнее на 13,3% (до 10,3 млн рублей) и 12,7% (до 3,3 млн рублей) соответственно. У Genesis зафиксировано снижение на 8,2% (до 4,1 млн рублей), у EXEED — на 2,9% (до 2,4 млн рублей), а у Mercedes-Benz — на 2% (до 7,5 млн рублей).

Схожая динамика наблюдается и среди конкретных моделей, где особенно выделяются Lexus RX (-9,9%, до 5,3 млн рублей), EXEED RX (-6,5%, до 3 млн рублей) и EXEED VX (-5,5%, до 2,8 млн рублей). В топе также оказались BMW X1 (-5%, до 3,4 млн рублей), Tank 500 (-2,7%, до 4,5 млн рублей) и Audi Q8 (-2,7%, до 8,4 млн рублей).

"Цифровые решения помогают пройти многие этапы выбора и покупки дистанционно, в том числе и заранее детально изучить историю понравившегося экземпляра. По данным нашего исследования, в 2026 году 96% респондентов пользуются онлайн-сервисами проверки авто, что дает возможность принимать взвешенные решения о дальнейших шагах. Вместе с этим мы видим, что такие проверки более востребованы среди потенциальных покупателей премиальных авто: доля проверок через Автотеку в этом сегменте составила 64% (в масс-маркете — 57%), а количество заказанных отчетов с января по октябрь выросло на 24% год к году. Такая динамика показывает, что покупатели все больше внимания уделяют истории эксплуатации автомобиля и стремятся заранее оценить возможные риски", — добавляет эксперт.