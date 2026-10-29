Со 2 ноября в Самарской области изменится расписание электричек

В связи с проведением Куйбышевской железной дорогой ремонтных работ на перегоне Чапаевск — Звезда вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов со 2 по 9 ноября.

2 - 9 ноября поезд № 6552/6551 Водинская (отпр. 11:02) — Безенчук (приб. 13:15) устанавливается сообщением Водинская (отпр. 11:02) — Сызрань-1 (приб. 14:37).

2 - 8 ноября № 7549 Смышляевка (отпр. 16:59) — Сызрань-1 (приб. 20:07) на участке Самара — Сызрань проследует по измененному расписанию Смышляевка (отпр. 16:59) — Самара (приб. 17:36 - отпр. 17:48) — Сызрань-1 (приб. 20:30).

Поезд № 6566/6565 Сызрань-1 (отпр. 18:01) — Водинская (приб. 21:37) устанавливается сообщением Сызрань-1 (отпр. 18:21) — Мирная (приб. 21:15) на участке Пятилетка — Водинская отменяется.

Поезд № 6577 Мирная (отпр. 20:31) — Безенчук (приб. 22:14) проследует по измененному расписанию и устанавливается сообщением Мирная (отпр. 20:20) — Сызрань-1 (приб. 23:36).

3 - 9 ноября поезд № 6352/6351 Курумоч (отпр. 05:27) — Чапаевск (приб. 07:47)

устанавливается сообщением Курумоч (отпр. 05:27) — Самара (приб. 06:56) на участке Самара — Чапаевск отменяется.

Поезд № 7532 Сызрань-1 (отпр.04:40) — Мирная (приб. 07:39) проследует по изменённому расписанию Сызрань-1 (отпр. 05:03) — Мирная (приб. 08:03).

3, 5, 6, 9 ноября поезд № 6314/6313 Чапаевск (отпр. 07:57) — Курумоч (приб. 10:18)

устанавливается сообщением Самара (отпр. 08:51) — Курумоч (приб. 10:18) на участке Чапаевск — Самара отменяется.

4, 7, 8 ноября поезд № 6364/6363 Чапаевск (отпр. 07:57) — Жигулёвское Море (приб. 11:06) устанавливается сообщением Самара (отпр. 08:51) — Жигулёвское Море (приб. 11:06) на участке Чапаевск — Самара отменяется.

4, 7, 8 ноября назначаются поезда № 7114/7113-7109 Тольятти (отпр. 06:36)-Самара (08:29-08:36)-Новокуйбышевская (приб. 09:00). Поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр. 17:43) — Тольятти (приб. 20:04).