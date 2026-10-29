Со 2 ноября в Самарской области изменится расписание электричек

В связи с проведением Куйбышевской железной дорогой ремонтных работ на перегоне Чапаевск — Звезда вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов со 2 по 9 ноября.
2 - 9 ноября поезд № 6552/6551 Водинская (отпр. 11:02) — Безенчук (приб. 13:15) устанавливается сообщением Водинская (отпр. 11:02) — Сызрань-1 (приб. 14:37).
2 - 8 ноября № 7549 Смышляевка (отпр. 16:59) — Сызрань-1 (приб. 20:07) на участке Самара — Сызрань проследует по измененному расписанию Смышляевка (отпр. 16:59) — Самара (приб. 17:36 - отпр. 17:48) — Сызрань-1 (приб. 20:30).
Поезд № 6566/6565 Сызрань-1 (отпр. 18:01) — Водинская (приб. 21:37) устанавливается сообщением Сызрань-1 (отпр. 18:21) — Мирная (приб. 21:15) на участке Пятилетка — Водинская отменяется.
Поезд № 6577 Мирная (отпр. 20:31) — Безенчук (приб. 22:14) проследует по измененному расписанию и устанавливается сообщением Мирная (отпр. 20:20) — Сызрань-1 (приб. 23:36).
3 - 9 ноября поезд № 6352/6351 Курумоч (отпр. 05:27) — Чапаевск (приб. 07:47)
устанавливается сообщением Курумоч (отпр. 05:27) — Самара (приб. 06:56) на участке Самара — Чапаевск отменяется.
Поезд № 7532 Сызрань-1 (отпр.04:40) — Мирная (приб. 07:39) проследует по изменённому расписанию Сызрань-1 (отпр. 05:03) — Мирная (приб. 08:03).
3, 5, 6, 9 ноября поезд № 6314/6313 Чапаевск (отпр. 07:57) — Курумоч (приб. 10:18)
устанавливается сообщением Самара (отпр. 08:51) — Курумоч (приб. 10:18) на участке Чапаевск — Самара отменяется.
4, 7, 8 ноября поезд № 6364/6363 Чапаевск (отпр. 07:57) — Жигулёвское Море (приб. 11:06) устанавливается сообщением Самара (отпр. 08:51) — Жигулёвское Море (приб. 11:06) на участке Чапаевск — Самара отменяется.
4, 7, 8 ноября назначаются поезда № 7114/7113-7109 Тольятти (отпр. 06:36)-Самара (08:29-08:36)-Новокуйбышевская (приб. 09:00). Поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр. 17:43) — Тольятти (приб. 20:04).
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.