МТС построила первую в России сеть для управления автономным транспортом Яндекса

МТС построила первую¹ в России разветвленную инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах — М-11 "Нева", М4 "Дон", М-12 "Восток" и ЦКАД, — а также в пяти крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.
Систему высокоточного геопозиционирования запустили на трассе М4 до Воронежа, на М12 — до Казани. До конца 2026 года инфраструктура автономного транспорта появится на М4 до Новороссийска, к 2028 году — на М12 до Тюмени. Запущенный в 2025 году проект также предусматривает создание до 2030 года сети геопозиционирования во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.
МТС использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Координаты с навигационных спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou с точностью 5-15 м корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций, каждая из которых устанавливается на телеком-инфраструктуре МТС и представляет собой приёмник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.
Алгоритмы автоматического сопоставления сантиметровых координат с высокоточными цифровыми картами дорог обеспечивают ориентацию транспортного средства при нулевой видимости, а использование геоданных бортовыми инерциальными навигационными системами позволяет вести транспортное средство с сантиметровой точностью даже при отсутствии связи.
"МТС развернула первую в России инфраструктуру высокоточного позиционирования на основной протяженности четырех федеральных автотрасс протяженностью свыше 4 000 километров. Ее использование позволит Яндексу оптимизировать маршруты, сократить операционные расходы и потребление топлива, ускорить перевозки, сделать их более безопасными, а также улучшить экологическую обстановку. Отмечу, что развернутая система — это полностью отечественное решение, формирующее суверенный стек технологий в такой критической сфере как управление беспилотным транспортом. В будущем наш проект планируется масштабировать и на других участников рынка перевозок в России. Мы также рассматриваем возможность тиражирования решения на международных рынках", — заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
¹ Первая в РФ сеть GNSS RTK по площади покрытия с открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA), надежность и параметры которого гарантирует телеком-оператор
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово