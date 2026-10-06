МТС построила первую в России сеть для управления автономным транспортом Яндекса

МТС построила первую¹ в России разветвленную инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах — М-11 "Нева", М4 "Дон", М-12 "Восток" и ЦКАД, — а также в пяти крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

Систему высокоточного геопозиционирования запустили на трассе М4 до Воронежа, на М12 — до Казани. До конца 2026 года инфраструктура автономного транспорта появится на М4 до Новороссийска, к 2028 году — на М12 до Тюмени. Запущенный в 2025 году проект также предусматривает создание до 2030 года сети геопозиционирования во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.

МТС использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Координаты с навигационных спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou с точностью 5-15 м корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций, каждая из которых устанавливается на телеком-инфраструктуре МТС и представляет собой приёмник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.

Алгоритмы автоматического сопоставления сантиметровых координат с высокоточными цифровыми картами дорог обеспечивают ориентацию транспортного средства при нулевой видимости, а использование геоданных бортовыми инерциальными навигационными системами позволяет вести транспортное средство с сантиметровой точностью даже при отсутствии связи.

"МТС развернула первую в России инфраструктуру высокоточного позиционирования на основной протяженности четырех федеральных автотрасс протяженностью свыше 4 000 километров. Ее использование позволит Яндексу оптимизировать маршруты, сократить операционные расходы и потребление топлива, ускорить перевозки, сделать их более безопасными, а также улучшить экологическую обстановку. Отмечу, что развернутая система — это полностью отечественное решение, формирующее суверенный стек технологий в такой критической сфере как управление беспилотным транспортом. В будущем наш проект планируется масштабировать и на других участников рынка перевозок в России. Мы также рассматриваем возможность тиражирования решения на международных рынках", — заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

¹ Первая в РФ сеть GNSS RTK по площади покрытия с открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA), надежность и параметры которого гарантирует телеком-оператор