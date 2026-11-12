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Экономика и бизнес

Потребительские интересы достигают пика раньше привычных возрастных границ — T2 AdTech

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2 AdTech представил на Национальном рекламном форуме исследование изменений потребительских интересов за последнее десятилетие. Данные показали, что привычные возрастные границы между категориями становятся менее выраженными: интерес к ИТ и электронике у аудитории старше 45 лет вырос на 19%, а автомобили, ремонт и путешествия стали привлекательнее для самых молодых пользователей. При этом некоторые категории достигают пика интереса раньше, чем это было 10 лет назад.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Наиболее заметные изменения произошли в категориях ИТ и финансов. Интерес к ИТ и связи вырос во всех возрастных группах, причем у пользователей старше 45 лет динамика оказалась максимальной — +19%. В этой же группе заметно увеличился интерес к финансовым продуктам (+8%). Для сравнения, среди аудитории 18–24 лет прирост интереса к ИТ составил 11,9%, а к повседневным товарам — 10,2%. Это показывает, что технологические и финансовые продукты перестали быть категориями, которые можно уверенно связывать только с молодыми потребителями.

В других категориях динамика интереса распределяется иначе. Интерес к путешествиям вырос во всех группах, но сильнее всего среди пользователей 18–24 лет (+4,4%). Автомобили и ремонт демонстрируют еще более выраженный контраст: положительная динамика есть только у самой молодой аудитории (+1% и +0,6% соответственно), тогда как в группах старше 25 лет показатели снижаются.

Антон Боровко, директор по разработке продуктов и операциям рекламного бизнеса T2 AdTech:

"Для рекламного рынка это означает, что привычные портреты целевой аудитории могут ограничивать возможности бренда. Ориентация на устоявшиеся представления о предпочтениях разных возрастных групп может мешать находить новые сегменты потенциальных покупателей. При этом важно учитывать не только категорию интереса, но и момент, в котором возникает потребность: один и тот же человек может покупать эмоционально, планировать крупное приобретение или совершать дополнительные покупки по мере реализации своих планов. Задача рекламной коммуникации — предложить человеку релевантный продукт или услугу именно в тот момент, когда они соответствуют его потребности, и с учетом сценария принятия решения".

В основе анализа — данные T2 AdTech за 2025–2026 годы и данные Яндекса за 2016–2017 годы.

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