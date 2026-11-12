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В Самаре могут построить паломнический центр для мусульман

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районе, в границах улиц Степана Разина, Венцека, Алексея Толстого, Ленинградской может появиться паломнический центр для мусульман. Департамент градостроительства Самары опубликовал разрешение о подготовке проекта планировки территории.

Фото: департамент градостроительства Самары

"Разрешить централизованной религиозной организации "Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России" подготовку по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки территории) в границах улиц Степана Разина, Венцека, Алексея Толстого, Ленинградской в Самарском районе", — отмечается в тексте документа.

Документацию по планировке территории должны предоставить в департамент в течение 12 месяцев.

В техническом задании сообщается, что ориентировочная площадь территории, на которой разместят объект, составляет 4,43 га. Заказчиком работ выступает Региональное духовное управление мусульман. При этом площадь мусульманского паломнического центра составит 14375 "квадратов", а площадь здания духовного управления мусульман региона и медресе — 2640 кв. метров.

В качестве источника финансирования работ по подготовке планировочной документации указаны средства религиозной организации.

"Департамент градостроительства не выдавал разрешения на строительство мусульманского паломнического центра в границ улиц Степана Разина, Венцека, Алексея Толстого и Ленинградской. Некоммерческая организация получила лишь право подготовить проект планировки территории. Такое право предоставляется по заявлению любого физического или юридического лица. Однако разрешение на строительство выдается профильным министерством области после подготовки специального пакета документов и прохождения процедуры общественного обсуждения проекта планировки территорий с участием граждан, которые смогут высказать свое мнение", - прокомментировали в мэрии.

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