Юг под вопросом: где в Самаре будут строить новое жилье

Потенциал жилищного строительства в Самаре оценивается в 13,5 млн кв. Метров. Однако развитие некоторых локаций находится под вопросом. Такие данные озвучили авторы проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования во время презентации экспертному сообществу.

Главный градостроитель НИИ ПГ Ирина Гришечкина отметила, что проект генплана сформирован с учетом текущих проблем города. Среди них — большой объем аварийного фонда (более 1,5 млн кв. метров) и превышение плотности жилой застройки в 1,5 раза в отдельных локациях без должной инфраструктуры и озеленения.

Еще одной проблемой становится включение значительной части территории города в зоны затопления и подтопления. В связи с новыми требованиями федерального законодательства строить там что-либо, кроме защитных сооружений, нельзя. Ирина Гришечкина считает, что это ставит под вопрос возможность дальнейшей застройки Куйбышевского района:

Фото: https://gisls.ru/

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"Практически весь он попадает в зону подтопления. Но считаем пока, что, наверное, будет возможно использование этих территорий под развитие. Правда, потребуются инженерные мероприятия, подсыпка земли, время на то, чтобы застройка отстоялась. Все это может привести к удорожанию строительства и, соответственно, 1 кв. метра жилья. Так или иначе, нужны дополнительные разъяснения, и мы их ожидаем от органов власти".

Учитывая эти факторы, авторы проекта генплана сделали акцент на реновации жилищного фонда (Безымянка, Управленческий) и невостребованных промышленных зон (ЗИМ, завод Тарасова), доформировании планировочных районов (вдоль проспекта Карла Маркса, Мехзавод), а также на освоении новых территорий Куйбышевского района (Волгарь, поселок Водников, Кряж). Правда, судьба последних будет более четко определена в результате дополнительного регулирования, которое планирует инициировать Минстрой РФ.

Помимо Куйбышевского района Самары в зоны затоплений и подтоплений попали Волжский район, где строят Южный город, а также Кинель. Всего по региону насчитывается более 145 тысяч таких участков.