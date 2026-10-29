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Строительство Строительство и недвижимость

Юг под вопросом: где в Самаре будут строить новое жилье

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Потенциал жилищного строительства в Самаре оценивается в 13,5 млн кв. Метров. Однако развитие некоторых локаций находится под вопросом. Такие данные озвучили авторы проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования во время презентации экспертному сообществу.

Фото: Юлия Зиганшина

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки на 20-летний период. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развиваться, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург.

Главный градостроитель НИИ ПГ Ирина Гришечкина отметила, что проект генплана сформирован с учетом текущих проблем города. Среди них — большой объем аварийного фонда (более 1,5 млн кв. метров) и превышение плотности жилой застройки в 1,5 раза в отдельных локациях без должной инфраструктуры и озеленения.

Еще одной проблемой становится включение значительной части территории города в зоны затопления и подтопления. В связи с новыми требованиями федерального законодательства строить там что-либо, кроме защитных сооружений, нельзя. Ирина Гришечкина считает, что это ставит под вопрос возможность дальнейшей застройки Куйбышевского района:

Фото: https://gisls.ru/ 
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Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи - все это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. По заказу властей архитекторы подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

"Практически весь он попадает в зону подтопления. Но считаем пока, что, наверное, будет возможно использование этих территорий под развитие. Правда, потребуются инженерные мероприятия, подсыпка земли, время на то, чтобы застройка отстоялась. Все это может привести к удорожанию строительства и, соответственно, 1 кв. метра жилья. Так или иначе, нужны дополнительные разъяснения, и мы их ожидаем от органов власти".

Учитывая эти факторы, авторы проекта генплана сделали акцент на реновации жилищного фонда (Безымянка, Управленческий) и невостребованных промышленных зон (ЗИМ, завод Тарасова), доформировании планировочных районов (вдоль проспекта Карла Маркса, Мехзавод), а также на освоении новых территорий Куйбышевского района (Волгарь, поселок Водников, Кряж). Правда, судьба последних будет более четко определена в результате дополнительного регулирования, которое планирует инициировать Минстрой РФ.

Помимо Куйбышевского района Самары в зоны затоплений и подтоплений попали Волжский район, где строят Южный город, а также Кинель. Всего по региону насчитывается более 145 тысяч таких участков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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