Ярослав Лебедев: "Для нас важно не просто построить дома, а выполнить обязательства перед людьми"

Технический директор компании СЗ "Гвардейский", СЗ "Гранда" Ярослав Лебедев рассказал о ходе строительства жилых комплексов, об организации работы на площадках и о принципах, которые позволяют сохранять необходимые темпы строительства.
— Ярослав Валерьевич, на какой стадии сегодня находятся строящиеся объекты?
— В настоящее время строительство активно ведётся на двух объектах — это жилой комплекс "Гвардейский", расположенный по адресу Гвардейский переулок, 7а (в границах улиц Нагорная, Ставропольская, Гвардейская и Роторный переулок), а также жилой комплекс "Гранда", расположенный на улице Советской Армии, 170а.
На объекте ЖК "Гвардейский" ведутся работы по устройству кирпичной кладки: на первой секции — это кирпичная кладка восьмого этажа, на второй секции — кирпичная кладка седьмого этажа. В настоящее время мы вышли на скорость производственных работ — один этаж в неделю вместе с устройством перекрытия. С августа дополнительно были запущены работы по устройству внутренних перегородок и наружных экранов — лоджий и балконов. В ближайшее время приступим к работам по остеклению жилых секций.
На объекте, который возводим на Советской Армии, выполнена разработка котлована под первый этап подземного паркинга и жилую секцию. Завезли сваи и технику. Приступили к погружению контрольных свай для выполнения статических испытаний и после этого начнется активная работа по погружению основного объема свайного поля под фундаментную плиту паркинга и жилой секции. Отмечу, что мы в тесном контакте с жителями соседнего дома по улице Советская Армия и совместно с ними выполняем мероприятия в рамках благоустройства общей территории. Так, была организована новая площадка под размещение парковочных мест.
По каждому жилому комплексу сформирован отдельный график производства работ. Мы регулярно сопоставляем фактическое выполнение с плановыми показателями и своевременно принимаем решения, если отдельные процессы требуют усиления.
— Укладывается ли строительство в установленные сроки?
— Сроки строительства являются одним из наших основных приоритетов. По "Гвардейскому" плановый срок завершения строительства — четвертый квартал 2027 года, по "Гранде" — четвертый квартал 2028 года.
На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками.
При этом важно понимать, что строительство жилого дома — это большое количество взаимосвязанных процессов. На площадке одновременно работают монолитчики, каменщики, специалисты по инженерным сетям, фасадам и другим направлениям. Поэтому мы оцениваем не только общий процент готовности, но и последовательность выполнения работ, обеспеченность материалами, проектной документацией и трудовыми ресурсами.
Наша задача — не создавать видимость высоких темпов, а организовать стабильное движение объекта к завершению строительства.
— Кто сегодня работает над реализацией проектов?
— Строительство любого крупного объекта — это результат работы большой команды. В реализации наших проектов участвуют руководители проектов, инженеры производственно-технического отдела, специалисты строительного контроля, проектировщики, снабжение, подрядные организации и рабочие на площадках.
У каждого участника есть своя зона ответственности, но общий результат зависит от слаженности всей команды. Недостаточно хорошо выполнить только один участок работ — необходимо обеспечить правильную последовательность действий всех подразделений.
Мы стремимся выстраивать взаимодействие таким образом, чтобы возникающие вопросы не передавались от одного сотрудника к другому, а решались ответственными специалистами в установленные сроки.
— Насколько сложно сейчас обеспечить стройки рабочими и материалами?
— Строительная отрасль действительно сталкивается с кадровыми и организационными сложностями. На рынке существует дефицит квалифицированных специалистов по отдельным видам работ, растет стоимость материалов, оборудования и услуг подрядных организаций.
Поэтому большое значение имеет предварительная подготовка. Необходимо заранее заключать договоры, формировать графики поставок, проверять подрядчиков и контролировать мобилизацию рабочих на объект.
Мы не допускаем ситуаций, когда строительная площадка вынуждена останавливаться из-за отсутствия материалов, документации или необходимых решений. Для этого команда постоянно анализирует потребности объектов на несколько недель и месяцев вперёд.
— Проекты двух жилых комплексов реализуются одной командой?
— Управление объектами организовано с учётом особенностей каждого проекта. На каждой площадке есть ответственные специалисты, которые ежедневно находятся на объекте и контролируют производство работ.
Одновременно существует единая управляющая команда компании. Она координирует проектирование, снабжение, работу подрядчиков, финансовое планирование и соблюдение общих стандартов строительства.
Такой подход позволяет учитывать специфику каждого жилого комплекса, но при этом применять единые требования к срокам, качеству и организации работ.
— Какие задачи стоят перед командой на ближайшее время?
Совместно с архитектурным бюро сейчас прорабатываются эскизные проекты благоустройства прилегающей всей внутриквартальной территории с отдельными парковочными зонами, с озеленением, с общественными зонами отдыха для взрослого населения и детских игровых площадок. И не только для жителей данного объекта, но и в дополнение к инфраструктуре внутри квартала. Как социально-ответственная организация мы нацелены создать комфортные условия не только для новых жителей, но и улучшить уровень жизни и создать комфортную городскую среду для жителей прилегающей территории.
По жилому комплексу "Гранда" уже в октябре мы планируем монтаж башенного крана и параллельно завершить работу по устройству бетонных свай. Активно ведется работа по выносу коммуникаций новостройки: разработана проектная документация на вынос тепловой сети, которая проходит согласование в Т-Плюс и ПТС. Планируется, что до начала отопительного сезона все работы будут проделаны, и тепловая сеть будет вынесена.
Также ведутся работы совместно с архитектурным бюро по концепции благоустройства прилегающей территории, выходящей за границы нашей площадки. Земельные участки, которые сейчас поросли бурьяном — от домов на Советской Армии, 170 до Гастелло и Карла Маркса — будут благоустроены. Для создания комфортной городской среды создадим пешеходные тротуары, лавочки, малые архитектурные формы, зоны отдыха взрослого населения и ландшафтное освещение.
— Что бы Вы сказали будущим жителям этих домов?
— Мы понимаем, что для будущих жителей строительство дома — это не просто производственный процесс. Люди планируют переезд, семейную жизнь, ремонт и связывают с новой квартирой важные личные решения.
Именно поэтому для нас особенно важно выполнять взятые обязательства, открыто рассказывать о ходе строительства и показывать реальную ситуацию на площадках.
Сегодня оба объекта находятся в активной стадии реализации. Команда понимает стоящие перед ней задачи и последовательно работает над тем, чтобы жилые комплексы были завершены в установленные сроки и с надлежащим качеством.
Наша главная цель — не просто построить квадратные метры, а создать надёжные и комфортные дома, которыми будут довольны их жители.
Наш отдел продаж всегда готов провести консультацию и помочь с выбором подходящего варианта квартиры, подобрать выгодную программу покупки квартиры. Например, для поддержки участников СВО и многодетных семей предлагается скидка. Также есть и другие программы.
— Строительный рынок переживает сложное время. Планируете ли выходить с новыми проектами?
— Для застройщиков сейчас непростое время. Во-первых, высокая ключевая ставка, ставка по ипотеке стала высокой и как следствие — снижение продаваемости квартир. В связи с тем, что строительство ведется по проектному финансированию (то есть на деньги банка), высокая ключевая ставка ведет к удорожанию себестоимости проекта. Во-вторых, изменение в самом подходе к строительству жилых домов: уход от точечной застройки и переход к программе комплексного развития территории. Наша команда сейчас работает над несколькими проектами, в том числе в наших планах участие и в этой программе КРТ.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет