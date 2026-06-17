Еще две компании отсудили у мэрии Самары право на комплексную застройку

Инвестиционно-строительная компания "ДомАС" и ООО "РСУ-10" выиграли судебные процессы против мэрии Самары. Они добились продления сроков договоров на развитие застроенных территорий (РЗТ). Причем в обоих случаях причиной стали предыдущие тяжбы сторон.

Договоры РЗТ предусматривают передачу застройщикам кварталов с аварийным и ветхим жильем через торги. Инвестор расселяет жильцов и сносит здания, а взамен получает возможность построить на освобожденной площадке новые дома.

"ДомАС" в 2015 году получил под РЗТ квартал в границах проспект Кирова, улиц Вольской, Каховской и Свободы. Он находится рядом с торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд". Посмотрите карту.

Компания планировала возведение 25-этажных высоток, торгово-офисной зоны, школы и детского сада. Но прежде нужно было согласовать с властями проект планировки и организовать расселение и снос домов. По обоим пунктам застройщик не нашел взаимопонимания с чиновниками, что привело к судебным разбирательствам. Еще несколько процессов запустили из-за одностороннего отказа мэрии от договора РЗТ и ее требований по изъятию земли у застройщика.

Все это заняло более 6 лет. "ДомАС" одержал победу и попросил мэрию продлить срок договора, чтобы иметь время на исполнение своих обязательств. Однако мэрия отказала. Поэтому компания опять обратилась в суд.

Во время процесса представители администрации заявили, что требования застройщика являются злоупотреблением правом, а сам он ненадлежащим образом исполняет условия договора. Ведь стройка на предоставленных в собственность земельных участках так и не началась, а подготовка площадки не проводится.

Однако суд эти доводы отклонил, так как не увидел доказательств вины застройщика. Согласно материалам дела, проект планировки квартала утвержден. Компания получила градостроительный план указанных участков и расчистила их для дальнейшей застройки, но приостановила работы из-за суда по изъятию земли. Застопорили работу и другие процессы.

В итоге суд удовлетворил иск и продлили срок действия договора до 20 лет, то есть до 2035 года.

"РСУ-10" в 2019 году получила под РЗТ квартал в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской. Он находится неподалеку от Губернского рынка. Посмотрите карту.

Изначально компания планировала возвести там 57-метровый дом (примерно 18 этажей). Однако территорию включили в границы исторического поселения и высотность застройки ограничили. Власти запретили возведение домов выше 17 метров (около пяти этажей). Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 метра (9 этажей).

"РСУ-10" пыталось добиться этого спецсогласования в 2025 году, но до сих пор вопрос не разрешен. Кроме того, было несколько судебных процессов по сносу аварийных домов. Всё это заняло 6 лет и 9 месяцев, поэтому компания попросила мэрию продлить действие договора на этот срок — до 18 октября 2035 года.

Мэрия отказала, сославшись на то, что условиями соглашения внесение подобных изменений не предусмотрено, и рекомендовала застройщику обратиться за разрешением данного вопроса в судебном порядке. Это он и сделал. Суд встал на сторону компании и удовлетворил ее иск в полном объеме.

В решении указано, что "РСУ-10" имеет право на продление соглашения, так как сроки были сорваны не по его вине, а в силу изменения обстоятельств. К тому же это не повлияет на цену договора, не нарушают прав третьих лиц и не создают преимущественного положения истца перед другими участниками рынка.

Кстати, недавно компания представила на общественных обсуждениях обновленные эскизы застройки. Теперь она планирует возведение 8-этажного жилого дома на 56 квартир с подземным паркингом на 115 машиномест. Почитайте отзывы жителей.