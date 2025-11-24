Верховный суд отказал мэру в устранении застройщика с площадки у "Вива Лэнда"

Верховный суд РФ изучил кассационную жалобу мэра Самары Ивана Носкова по делу о застройке квартала в границах пр. Кирова, ул. Вольской, Каховской и Свободы, который находится рядом с торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд". Ее решили оставить без рассмотрения.

Судебное разбирательство длится уже второй год. Инициировала его инвестиционно-строительной компании "ДомАС". Она получила квартал в 2015 г. от мэрии по договору о развитии застроенной территории (РЗТ).

Компания должна была расселить старые дома и снести их, а взамен получила возможность построить там новое жилье. "ДомАС" планировал возведение 25-этажных высоток, торгово-офисной зоны, школы и детского сада.

Мэрия Самары дважды расторгала договор в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что застройщик не выполнил условий соглашения. В обоих случаях "ДомАС" оспаривал эти решения в суде и выигрывал процессы. Суд убедили доводы компании о том, что руководство города не исполнило несколько условий договора, а именно — не предъявило собственникам аварийных домов требования о сносе и не принял впоследствии решение об изъятии квартир и земельных участков. Все эти действия были нужны для соблюдения сроков расселения граждан.

По последнему из этих процессов мэрия и решила обратиться в Верховный суд РФ с кассационной жалобой. По сути, для властей это был последний шанс устранить застройщика с площадки.

Доводы главы города изучил судья Верховного суда РФ Владимир Попов. Он пришел к выводу, что оснований для рассмотрения жалобы коллегией по экономическим спорам нет.

"Принимая обжалуемые заявителем судебные акты, суды руководствовались нормами права, регулирующими спорные правоотношения, и исходили из наличия доказательств, свидетельствующих о несвоевременном совершении заявителем действий, влекущих за собой невозможность исполнения инвестором принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора, а также необходимости сохранения договорных отношений в общественных интересах и недопущения ущерба для сторон спора, значительно превышающего затраты, необходимые для исполнения договора на согласованных условиях, — говорится в решении судьи. — Доводы, изложенные заявителем жалобы, не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Стоит отметить, что параллельно глава Самары добивается возвращения городу выделенных "ДомАС" земельных участков. Однако и в рамках этого процесса суд встал на сторону бизнесменов.