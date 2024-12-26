Застройщик отсудил у мэрии Самары квартал около ТЦ "Вива Лэнд"

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску инвестиционно-строительной компании "ДомАС" против главы Самары. Поводом для разбирательства стал квартал в границах пр. Кирова, ул. Вольской, Каховской и Свободы. Он находится рядом с торгово-развлекательном комплексе "Вива Лэнд".

Эту площадку компания получила 2015 г. от мэрии по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Она должна была расселить старые дома и снести их, а взамен получила возможность построить там новое жилье. "ДомАС" планировал возведение 25-этажных высоток, торгово-офисной зоны, школы и детского сада.

В 2021 г. мэрия расторгла договор в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что застройщик не выполнил условия соглашения. "ДомАС" это оспорил в суде и выиграл процесс.

Однако в января 2024 г. городская администрация вновь расторгла договор. В качестве основания было заявлено, что компания не исполнила обязательства по предоставлению нового жилья тем, кого выселяют из квартир, предоставленным по договорам социального найма.

"ДомАС" вновь оспорил это в суде. По сведениям представителей компании, процедура застопорилась из-за того, что руководство города не исполнило несколько условий договора: не предъявило собственникам аварийных домов требования о сносе и не принял впоследствии решение об изъятии квартир и земельных участков. Все эти действия мэрия должна была произвести для соблюдения сроков расселения граждан.

В итога доводы компании убедили суд у том, что мэрия расторгла договор о РЗТ, не имея на то оснований. Были упомянуты и многочисленные судебные процессы, которые "ДомАС" инициировал, чтобы признать бездействие городских властей незаконным. Также суд учел соблюдение графика расселения домов. Инвестор частично уже исполнил обязательства. На 2025 г. запланировано расселение домов № 161, 171, 173 по пр. Кирова, № 117 и 119 на ул. Вольской, № 36, 48 и 50 на ул. Каховской, № 140 по ул. Свободы.



Иск застройщика удовлетворили. Но мэрия еще имеет возможность оспорить это решение.