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Строительство Строительство и недвижимость

Застройщик отсудил у мэрии Самары квартал около ТЦ "Вива Лэнд"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску инвестиционно-строительной компании "ДомАС" против главы Самары. Поводом для разбирательства стал квартал в границах пр. Кирова, ул. Вольской, Каховской и Свободы. Он находится рядом с торгово-развлекательном комплексе "Вива Лэнд".

Эту площадку компания получила 2015 г. от мэрии по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Она должна была расселить старые дома и снести их, а взамен получила возможность построить там новое жилье. "ДомАС" планировал возведение 25-этажных высоток, торгово-офисной зоны, школы и детского сада.

В 2021 г. мэрия расторгла договор в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что застройщик не выполнил условия соглашения. "ДомАС" это оспорил в суде и выиграл процесс.

Однако в января 2024 г. городская администрация вновь расторгла договор. В качестве основания было заявлено, что компания не исполнила обязательства по предоставлению нового жилья тем, кого выселяют из квартир, предоставленным по договорам социального найма.

"ДомАС" вновь оспорил это в суде. По сведениям представителей компании, процедура застопорилась из-за того, что руководство города не исполнило несколько условий договора: не предъявило собственникам аварийных домов требования о сносе и не принял впоследствии решение об изъятии квартир и земельных участков. Все эти действия мэрия должна была произвести для соблюдения сроков расселения граждан.

В итога доводы компании убедили суд у том, что мэрия расторгла договор о РЗТ, не имея на то оснований. Были упомянуты и многочисленные судебные процессы, которые "ДомАС" инициировал, чтобы признать бездействие городских властей незаконным. Также суд учел соблюдение графика расселения домов. Инвестор частично уже исполнил обязательства. На 2025 г. запланировано расселение домов № 161, 171, 173 по пр. Кирова, № 117 и 119 на ул. Вольской, № 36, 48 и 50 на ул. Каховской, № 140 по ул. Свободы.


Иск застройщика удовлетворили. Но мэрия еще имеет возможность оспорить это решение.

ООО "Инвестиционно-строительная компания "ДомАС" была создана в 2011 году. Компания зарегистрирована в Самаре по адресу: проезд Георгия Митирева, 8. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс - 14,9 млн рублей. С 2020 г. "ДомАС" декларирует нулевую выручку. Основным учредителем (50%) и директором компании выступает Игорь Иванов. Еще по 25% контролируют Александр и Сергей Можновы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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