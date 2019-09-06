Мэрия Самары утвердила проект застройки квартала за "Вива Лэндом"

Власти Самары утвердили документацию по планировке территории в границах пр. Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Напомним, проект разработало ООО "ИСК ДомАС", которое планирует выступить застройщиком территории. В границах указанных улиц планируется комплексное строительство: жилые дома до 25 этажей, торгово-офисная зона вдоль пр. Кирова, школа и детский сад. Все это предполагается возвести на месте старых домов, расселенных и снесенных к моменту реализации проекта.

В мае текущего года компания успешно прошла публичные слушания и получила одобрение администрации Кировского района.