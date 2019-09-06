16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары утвердила проект застройки квартала за "Вива Лэндом" Застройщики двух ЖК Самары выйдут на публичные слушания, чтобы сократить парковки Дольщикам Средневолжскстроя отказали в праве на долю в недострое Несносный гараж: ПОСКО столкнулась с проблемой при точечной застройке на ул. Победы Самарцы высказались против строительства новой высотки на территории ипподрома

Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары утвердила проект застройки квартала за "Вива Лэндом"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти Самары утвердили документацию по планировке территории в границах пр. Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Напомним, проект разработало ООО "ИСК ДомАС", которое планирует выступить застройщиком территории. В границах указанных улиц планируется комплексное строительство: жилые дома до 25 этажей, торгово-офисная зона вдоль пр. Кирова, школа и детский сад. Все это предполагается возвести на месте старых домов, расселенных и снесенных к моменту реализации проекта.

В мае текущего года компания успешно прошла публичные слушания и получила одобрение администрации Кировского района.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6