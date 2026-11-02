В историческом центре Самары появится клубный дом

В рамках проекта редевелопмента здания на ул. Галактионовской, 11 в Самаре появится клубный дом "Единицы". Он рассчитан всего на 15 квартир и сочетает современную архитектуру в стиле неомодернизма, инженерные решения бизнес-класса и философию жизни, основанную на свободе выбора, приватности и близости к деловому и культурному центру города.

Рынок жилой недвижимости все чаще демонстрирует спрос не только на качественное жилье, но и на проекты с выраженной идентичностью. На этом фоне дома камерного формата становятся отдельным сегментом рынка: ограниченное количество квартир, высокий уровень приватности и расположение в сформировавшихся городских локациях делают такие объекты привлекательными как для собственного проживания, так и для инвестиций.

Именно такой подход лег в основу клубного дома "Единицы". Дом 1977 года постройки расположен на улице Галактионовской — одной из главных исторических улиц Самары, где уже более полутора столетий сосредоточены деловая, культурная и общественная жизнь города. В пешей доступности находятся набережная Волги, театры, музеи, рестораны, прогулочные улицы и ключевые общественные пространства. Для жителей это означает возможность строить повседневную жизнь иначе: меньше времени проводить в дороге и больше — уделять работе, семье, отдыху и собственным проектам.

Бережный редевелопмент

Проект "Единицы" предполагает бережную реконструкцию существующего облика здания при полном обновлении его содержания. В доме создается новая современная среда: обновляются инженерные системы, внутренние пространства и элементы, отвечающие за комфорт жителей. Таким образом, в проекте сочетаются исторический контекст здания и современные требования к жилому пространству.

Архитектурная концепция дома выполнена в стиле неомодернизма. Четырехэтажный дом отличают лаконичные светлые фасады, монументальный каменный цоколь, выразительный вертикальный ритм, крупноформатное остекление и контраст светлых и графитовых объемов. Корзины для кондиционеров интегрированы в архитектуру фасада и выполнены с имитацией французских балконов с озеленением, что позволяет сохранить цельность архитектурного образа.

Отдельное внимание уделено остеклению. В квартирах предусмотрены слегка тонированные энергосберегающие окна. Такое решение помогает снизить нагрев помещений в теплое время года и уменьшить потери тепла зимой.

Входная группа решена по принципу бутик-отеля: слегка тонированные двери, озеленение в архитектурных вазонах и выразительный козырек формируют первое впечатление о доме как о камерной частной резиденции.

Терраса на крыше

Отдельное внимание уделено общественным пространствам. На эксплуатируемой кровле разместится терраса, доступная резидентам дома. Она станет местом для отдыха, общения, работы на свежем воздухе или спокойного вечера с видом на исторический центр города.

Также в доме предусмотрены спортивный зал и кладовые помещения.

Квартиры будут передаваться покупателям в предчистовой отделке — оштукатуренные стены и выровненные стяжкой полы. Это позволяет будущему владельцу самостоятельно выбрать чистовые материалы, цветовые решения и детали интерьера, не оплачивая готовую отделку, которая может не соответствовать его вкусу.

Собственная газовая котельная обеспечит автономное теплоснабжение и стабильное горячее водоснабжение. При этом отопление в доме организовано без традиционных вертикальных стояков — коммуникации проходят в полу. Так инженерные конструкции не занимают жилое пространство, а интерьеры сохраняют чистый вид.

Название проекта отражает его философию. "Единицы" — это не только ограниченное количество квартир, но и образ жизни людей, которые ценят возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, выбирать качество вместо компромиссов и жить в центре города, сохраняя личное пространство и приватность.

"Мы хотели сохранить характер здания, но полностью изменить качество жизни внутри него. Поэтому сохранили существующие стены, а внутреннюю часть дома фактически создаем заново — от инженерных систем до организации жилых и общественных пространств. Для нас было важно, чтобы современность проекта проявлялась не только в фасаде. Она должна ощущаться каждый день: в комфорте квартиры, в энергосберегающем остеклении, в отсутствии вертикальных отопительных стояков, в собственной газовой котельной и в возможности выйти на террасу или в спортивный зал, не покидая дом", — отмечает коммерческий директор проекта Ирина Хиль.

Продажи уже открыты. Стоимость квартир начинается от 9 млн рублей.

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Квартиры реализуются по договорам купли-продажи.