Управление сберкасс на ул. Куйбышева, 93 в Самаре продали за 139 млн рублей

Здание Управления сберкасс на ул. Куйбышева, 93 в Самаре продано с торгов за 139,1 млн руб., сообщает Российский аукционный дом. Начальная цена составляла 73,2 млн рублей.

За лот боролись четыре участника. Было сделано 19 шагов на повышение.

Победителем торгов признано ООО "Зеленый мир". В Самаре два ООО с таким названием, одно из них принадлежит Богдану Реймеру — сыну известного ресторатора Евгения Реймера, владельца группы Milimon Team.

В январе 2026 г. "Зеленый мир" Реймера стал победителем аукциона по "Дому на усадебном месте купца Полуэктова" (ул. Максима Горького, 119, литеры Б, Б1). Кроме того, связанный с Milimon Team Денис Левин в прошлом году приобрел здание бывшего общежития института культуры на ул. Чапаевской, 192.

Напомним, Управление сберкасс на Куйбышева - трехэтажный исторический особняк общей площадью 646,7 кв. м, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание также известно как Дом Аржанова. Оно было построено в начале XX в. купцом Аржановым для Общества взаимного кредита и ссудо-сберегательных касс по проекту известного архитектора Зельмана Клейнермана в стиле позднего модерна с элементами романского стиля. В 1923 г. здесь открылась первая в Самаре советская губернская трудовая сберегательная касса №28. В последние годы здесь размещались отделение Сбербанка и Музей истории сберегательного дела.

Здание находилось в собственности Сбербанка. Единым лотом с Домом Аржанова на торги были выставлены объекты в трех поселках области - Калиновка Сергиевского района (22,3 кв. м), а также Прогресс (24,6 кв. м) и Масленниково (42,2 кв. м) Хворостянского района.