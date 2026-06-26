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Управление сберкасс на ул. Куйбышева, 93 в Самаре продали за 139 млн рублей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Здание Управления сберкасс на ул. Куйбышева, 93 в Самаре продано с торгов за 139,1 млн руб., сообщает Российский аукционный дом. Начальная цена составляла 73,2 млн рублей.

Фото: Александра Белова

За лот боролись четыре участника. Было сделано 19 шагов на повышение.

Победителем торгов признано ООО "Зеленый мир". В Самаре два ООО с таким названием, одно из них принадлежит Богдану Реймеру — сыну известного ресторатора Евгения Реймера, владельца группы Milimon Team.

В январе 2026 г. "Зеленый мир" Реймера стал победителем аукциона по "Дому на усадебном месте купца Полуэктова" (ул. Максима Горького, 119, литеры Б, Б1). Кроме того, связанный с Milimon Team Денис Левин в прошлом году приобрел здание бывшего общежития института культуры на ул. Чапаевской, 192. 

Напомним, Управление сберкасс на Куйбышева - трехэтажный исторический особняк общей площадью 646,7 кв. м, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание также известно как Дом Аржанова. Оно было построено в начале XX в. купцом Аржановым для Общества взаимного кредита и ссудо-сберегательных касс по проекту известного архитектора Зельмана Клейнермана в стиле позднего модерна с элементами романского стиля. В 1923 г. здесь открылась первая в Самаре советская губернская трудовая сберегательная касса №28. В последние годы здесь размещались отделение Сбербанка и Музей истории сберегательного дела.

Здание находилось в собственности Сбербанка. Единым лотом с Домом Аржанова на торги были выставлены объекты в трех поселках области -  Калиновка Сергиевского района (22,3 кв. м), а также Прогресс (24,6 кв. м) и Масленниково (42,2 кв. м) Хворостянского района.

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