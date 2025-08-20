16+
Бывшее общежитие института культуры в Самаре купил ресторатор

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре подвели итоги торгов по продаже бывшего общежития института культуры, расположенного на улице Чапаевской, 192. Покупателем стал ресторатор Денис Левин.

История здания насчитывает более века. В конце XIX века усадебное место принадлежало вдове коллежского регистратора Софье Покровской. В начале XX века владельцем стал статский советник Александр Ершов, управляющий Самарским отделением Государственного банка, который построил здесь доходный дом. В советское время здание было передано под общежитие № 1 института культуры, которое было закрыто в 2020 году. Существовали планы по созданию здесь "Самарских мануфактур", однако они так не были реализованы.

Здание оставалось в федеральной собственности и не так давно было включено в реестр исторически ценных градоформирующих объектов, многие из которых выставили на продажу для последующего восстановления и развития. Бывшее общежитие с этой точки зрения также выглядит перспективным. Его фасад выходит на площадь им. Куйбышева.

Торги по реализации бывшего общежития площадью 1,4 тыс. кв. метров и участка под ним площадью 590 кв. метров организовал ДОМ.РФ. Начальная цена была установлена в 49,56 млн рублей. В процессе торгов сумма была увеличена. Денис Левин купил объект за 85,27 млн рублей.

Денис Левин из команды ассоциации ресторанов Milimon Team, в которую входят такие известные самарские заведения как "Ваще огонь", "Ливингстон", "Бенджамин" и другие. Сам он является учредителем ООО "ВКУСНО" (выручка в 2024 году — 168 млн рублей, деятельность ресторанов) и ООО "ВОЛЬНИЦА" (выручка в 2024 году — 4 млн рублей, деятельность гостиниц), а также зарегистрирован как ИП (прокат и аренда).

