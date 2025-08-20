Бывшее общежитие института культуры в Самаре купил ресторатор

В Самаре подвели итоги торгов по продаже бывшего общежития института культуры, расположенного на улице Чапаевской, 192. Покупателем стал ресторатор Денис Левин.
История здания насчитывает более века. В конце XIX века усадебное место принадлежало вдове коллежского регистратора Софье Покровской. В начале XX века владельцем стал статский советник Александр Ершов, управляющий Самарским отделением Государственного банка, который построил здесь доходный дом. В советское время здание было передано под общежитие № 1 института культуры, которое было закрыто в 2020 году. Существовали планы по созданию здесь "Самарских мануфактур", однако они так не были реализованы.
Здание оставалось в федеральной собственности и не так давно было включено в реестр исторически ценных градоформирующих объектов, многие из которых выставили на продажу для последующего восстановления и развития. Бывшее общежитие с этой точки зрения также выглядит перспективным. Его фасад выходит на площадь им. Куйбышева.
Торги по реализации бывшего общежития площадью 1,4 тыс. кв. метров и участка под ним площадью 590 кв. метров организовал ДОМ.РФ. Начальная цена была установлена в 49,56 млн рублей. В процессе торгов сумма была увеличена. Денис Левин купил объект за 85,27 млн рублей.
Денис Левин из команды ассоциации ресторанов Milimon Team, в которую входят такие известные самарские заведения как "Ваще огонь", "Ливингстон", "Бенджамин" и другие. Сам он является учредителем ООО "ВКУСНО" (выручка в 2024 году — 168 млн рублей, деятельность ресторанов) и ООО "ВОЛЬНИЦА" (выручка в 2024 году — 4 млн рублей, деятельность гостиниц), а также зарегистрирован как ИП (прокат и аренда).
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.