В Самарской области временно ограничили движение еще на двух участках трассы М-5

В субботу, 3 января, с 21:00 в Самарской области на двух участках трассы М-5 "Урал" временно ограничили движение, сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".

На участке км 1111 — км 1144 движение ограничено для всех видов транспортных средств; на участке км 1034 — км 1194 — для большегрузных и маршрутных транспортных средств.

Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).

Напомним, ранее было введено ограничение для всех видов транспорта на участке км 98 — км 129 трассы М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов).