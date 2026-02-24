16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врачи больницы им. Середавина удалили самарчанке 5-килограммовую опухоль Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Самаре в 2026 году 24 февраля открывается регистрация на всероссийский форум "Цифровые технологии в образовании" Мэр утвердил названия новых остановок на улице XXII Партсъезда Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году

Общество

Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 году продолжилось развитие системы предоставления госуслуг. В рамках трансформации системы осуществлен переход от разрозненных сервисов к предоставлению госуслуг по принципу "жизненных ситуаций". Они охватывают ключевые события в жизни человека - от поступления в учебные заведения и создания семьи до строительства жилья и защиты от мошенников.

Так россияне могут получать государственные услуги и необходимую справочную информацию комплексно, в одном месте, без необходимости обращаться в разные ведомства и оформлять документы отдельно. Уже запущено 70 федеральных и более 425 региональных жизненных ситуаций.

За счет того, что каждая жизненная ситуация объединяет услуги и справочную информацию по соответствующей тематике, сокращаются сроки оказания госуслуг, число посещений ведомств, количество предоставляемых гражданами и бизнесом документов. В одну федеральную жизненную ситуацию входит в среднем 17 государственных услуг и сервисов. Система автоматически заполняет данные из профиля заявителя, поэтому комплексное получение услуг в рамках жизненной ситуации осуществляется проще и быстрее, чем их оформление по отдельности.

Только в 2025 году запустились 36 федеральных и более 340 региональных жизненных ситуаций, в разы или полностью сокративших очные визиты в ведомства и требуемый для получения услуг объем документов. Цифровизация госсервисов является приоритетом национального проекта "Экономика данных", направленного на создание и внедрение современных технологий в социальной сфере и бизнесе.

Всего с момента запуска каталога жизненных ситуаций к нему обратились более 70 млн раз. Только за 2025 год благодаря переходу от оказания отдельных услуг к комплексному в среднем на 31 день снизился срок получения услуг в рамках федеральных жизненных ситуаций. Число необходимых для обращения документов, в свою очередь, сократилось на 17 единиц - до 3.

Среди наиболее востребованных жизненных ситуаций -"Поступление в вуз" (ею воспользовались 10,1 млн человек), "Получение налогового вычета" (более 6,8 млн человек), "Защита от мошенников в Сети" - порядка 3,5 млн человек, "Выход на пенсию по старости" - 5,8 млн человек, "Многодетная семья" - около 1,8 млн человек.

Жизненные ситуации помогают решать множество социально значимых вопросов. Например, жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка" объединяет государственные услуги и справочную информацию, которые помогают молодым семьям и будущим родителям на разных этапах, от подготовки к беременности до оформления документов после рождения ребенка. Сервис позволяет в одном месте получить сведения о медицинском наблюдении, мерах социальной поддержки, выплатах и пособиях, а также подать необходимые заявления в электронном виде.

Жизненная ситуация "Многодетная семья" позволяет оформить соответствующий статус, подать заявления на положенные пособия и выплаты, а также получить электронное удостоверение. В сервисе собрана справочная информация обо всех мерах поддержки, доступных многодетным семьям на федеральном и региональном уровнях, что делает процесс получения помощи более прозрачным и удобным.

Жизненная ситуация "Защита от мошенников в Сети" направлена на повышение цифровой безопасности граждан. Через сервис можно узнать распространенные мошеннические схемы, установить самозапрет на оформление кредитов и договоров связи, проверить количество оформленных на себя sim-карт, а также оперативно реагировать на подозрительные действия, связанные с использованием персональных данных.

Для граждан, планирующих строительство собственного жилья, работает жизненная ситуация "Строительство индивидуального жилого дома". Она помогает пройти весь путь - от выбора и приобретения земельного участка до регистрации прав на построенный объект и подключения инженерных коммуникаций. Пользователю доступны инструкции, реестры и возможность подачи комплексных заявлений в электронном виде.

Жизненная ситуация "Получение налогового вычета" позволяет гражданам оформить возврат части НДФЛ без личного визита. Через сервис можно подать заявление, загрузить подтверждающие документы и отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете.

На сайте национальныепроекты.рф можно узнать больше о цифровых сервисах на Госуслугах.
Национальный проект "Экономика данных" направлен на развитие цифровых сервисов и повышение доступности государственных услуг для граждан и бизнеса. Одним из ключевых направлений стала реализация сервисов, объединенных по принципу "жизненных ситуаций", которые позволяют получать необходимые услуги комплексно и в электронном виде. Их внедрение ведется по федеральному проекту "Государство для людей".

За реализацию жизненных ситуаций отвечают правительство России, минцифры России, минэкономразвития России, аналитический центр при правительстве России/

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1