От ракеты "Союз" стартовал юбилейный конвой "Своих не бросаем"

В пятницу, 20 февраля, от памятника ракете-носителю "Союз" в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции "Своих не бросаем". В зону проведения специальной военной операции, в преддверии Дня защитника Отечества, направлен груз, сформированный по заявкам бойцов. Отправка реализована Федерацией профсоюзов Самарской области и Общественной палатой Самарской области.

"У нас сейчас время людей, которые любят и дорожат своей родиной. Сегодня на линии боевого соприкосновения наши герои защищают суверенитет нашей страны, любимой России. А мы стараемся обеспечить надежный тыл и сделать жизнь бойцов по возможности максимально комфортной. Объединяя усилия общественных организаций, неравнодушных граждан и государственных органов власти, мы приближаем нашу победу", — сказал член Общественной палаты РФ, сопредседатель ОНФ по Самарской области Павел Покровский.

В Самарской области трудовые коллективы с первых дней СВО принимают активное участие в сборе и доставке гуманитарных грузов для бойцов. Как и всегда, в 55-й гуманитарный конвой вошло все самое необходимое: генераторы, теплые вещи, средства гигиены и многое другое, собранное по заявкам ребят.

В сборе груза также приняли активное участие вузовские профсоюзные организации. Студенты направили бойцам на передовую поздравления и письма со словами поддержки.

"Мы с сокурсниками писали письма-поздравления, и было такое чувство, как будто я разговариваю с солдатом. Я старался передать самые теплые эмоции, чтобы в этот праздник они знали: мы думаем о них, желаем всего самого доброго и ждем всех домой", — поделился Артем Земсков, студент Самарского политеха.

Силами самарских промышленных предприятий изготовлен особый груз, который поможет нашим героям еще более эффективно бороться с дронами. Продукция полностью изготовлена по чертежам ребят, которые выполняют боевое задание в зоне СВО. "Самара в очередной раз доказывает, что она — надежный тыл, который делает все для фронта, — подчеркнул лидер областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников. — Особая благодарность трудовым коллективам, которые всегда откликаются и помогают приближать нашу победу".