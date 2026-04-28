В Самаре объединили веру, русский спорт и народные традиции

В воскресенье, 26 апреля, в двух районах Самары прошли яркие праздники, посвященные 175-летию Самарской епархии: масштабный III Пасхальный фестиваль "Торжество жизни" и семейный праздник "Пасхальная радость".

Торжество жизни: песнопения, ложки и шашки

Третий год подряд Иверский женский монастырь проводит Фестиваль. Мероприятие посещают не только жители города, но и представители духовенства, а также почетные гости Самарской епархии.

Открывая мероприятие, настоятельница Иверского монастыря игумения Любовь отметила, что с каждым сезоном число участников фестиваля растет, география расширяется, а творческие номера становятся все более глубокими и проникновенными. В этот день, когда православный мир чтил память святых жен-мироносиц, ее слова о верности, милосердии и любви звучали особенно значимо, напоминая о вечных ценностях, которые остаются главными добродетелями православной женщины.

Традиционно с фестивальной сцены звучали пасхальные песнопения, стихи и тематические музыкальные композиции. В концерте приняли участие профессиональные хоровые коллективы и приходские ансамбли, а также юные воспитанники воскресных школ и гимназисты обители. Голоса, полные чистоты и надежды, сливались в унисон, пробуждая в каждом госте праздника самые светлые чувства. А когда воспитанницы Иверской гимназии с задором и мастерством заиграли на деревянных ложках "Яблочко", казалось, сама земля откликалась на этот звонкий, жизнеутверждающий ритм. Ведь это был гимн жизни, гимн русскому духу, который умеет находить радость в самых простых вещах.

Организаторы стремятся сделать фестиваль разноплановым: мастер-классы по народным ремеслам, росписи и рукоделию, открытый пленэр художников, конкурс рисунков, состязания по русским шашкам и русские традиционные игры для детей и взрослых от "Русской общины Самары" - кила, лапта, городки, кораблики и шишки. Все это призвано раскрыть многогранность фестиваля, предоставить каждому возможность прикоснуться к чему-то новому, что зажжет искру в душе.

"Ухожу с желанием прийти еще"

В то же время в храме "Живоносный источник" проходил семейный праздник для прихожан и жителей Железнодорожного района - "Пасхальная радость". Пришло много семей с маленькими детьми, подростки из Молодежного клуба храма и люди почтенного возраста.

Воспитанники Воскресной школы и два хора храма порадовали гостей музыкальными проникновенными выступлениями на тему веры и любви к Родине. Малыши-дошкольники исполнили авторскую песню своего педагога Наталии Рогожкиной "Пасхальное утро". Сияющие глаза и чистые голоса детей, исполняющих авторскую песню, наполняли зал нежностью. Стоит отметить, что песню знают и поют уже и за пределами Самарской области.

На концерте торжественно подвели итоги конкурса мобильной фотографии Железнодорожного благочиния на православную тематику, и настоятель храма отец Димитрий вручил победителям грамоты и подарки.

фото автора

Продолжился праздник выступлением творческого коллектива из Кинеля, фланкировкой шашки, творческими мастер-классами и спортивными русскими забавами. Взрослые и дети мерились силой в перетягивании каната, в гиревом спорте, соревновались в рубке шашкой (которую все впервые держали в руках), а также узнали и попробовали поиграть в русские командные игры - лапту и килу. Потратив много сил, участники мероприятия с удовольствием угощались блинами, гречневой кашей с тушенкой и чаем из самовара на дровах.

"Оказалось, у нас в городе есть клубы, где учат играть в наши национальные игры. Кила показалась похожей на футбол, только мяч другой и играют ногами и руками. А в лапту можно начать играть даже с малышами от 3 лет, впервые увидела такие малюсенькие биты для малышей. Мне очень понравилось! Ухожу с желанием еще раз прийти на такой праздник и уношу букетик, который сделала сама", - поделилась открытиями гостья праздника Наталья.

Гости фестиваля и семейного праздника уносили с собой чувство причастности к православной вере, национальным традициям и русскому спорту.