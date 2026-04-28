Зоопарк предложили построить около "Самара Арены"

Министерство культуры Самарской области выступило с инициативой размещения нового зоопарка около стадиона "Самара Арена". Предложение было озвучено на совещании в министерстве градостроительной политики региона, где обсуждалась концепция развития территории вокруг стадиона.
"Представитель министерства культуры просил рассмотреть возможность размещения зоопарка. Параметры планируемого объекта минкульт обещал передать разработчикам концепции", - сообщается в канале минграда в МАХ.
Напомним, с 2014 г. обсуждается перенос самарского зоопарка из Постникова оврага в Южный город. В 2021 г. анонсировался перевод на новую территорию первых животных уже в 2022 году. Сообщалось, что строительство зоопарка общей площадью в 18 га будет проходить с привлечением частных инвестиций. Однако проект все еще находится в проработке.
Помимо инициативы минкульта по зоопарку, на совещании в минграде поступили пожелания и от других министерств. Так, министр спорта Лидия Рогожинская предложила учесть в концепции возможность размещения универсального спортивного комплекса на три-пять тысяч зрителей, где можно будет проводить соревнования по баскетболу, волейболу, поставить боксерский ринг или проводить гонки дронов, а также площадку можно было бы задействовать под развлекательные мероприятия.
И.о. министра транспорта Сергей Неретин отметил перспективы развития трамвайных веток по улицам Демократическая и Московское шоссе.
Министр градостроительной политики Андрей Грачев пообещал, что все предложения будут учтены.
Отметим, что на территории около "Самара Арены" планируется построить межвузовский кампус "Куйбышев", который будет состоять из учебно-лабораторного корпуса с технопарком, гостиничного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса и испытательного полигона. Рядом также планируется построить жилой район "Беспилотный" с социальной и спортивной инфраструктурой.
