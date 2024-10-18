Власти пока не определились с новым местом для самарского зоопарка

Участок около Южного города в Волжском районе, на котором планировалось обустроить новый самарский зоопарк, будет возвращен группе компаний "Древо". Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщили в правительстве Самарской области, уточнив, что окончательно место под зоопарк будет выбрано после детальной проработки концепции объекта.

Напомним, перенос самарского зоопарка из Постникова оврага в Южный город обсуждается с 2014 года. В 2021 г. анонсировался перевод на новую территорию первых животных уже в 2022 году. Сообщалось, что строительство зоопарка общей площадью в 18 га будет проходить с привлечением частных инвестиций.

По данным правительства области, группа компаний "Древо", застраивающая Южный город, безвозмездно пожертвовала под проект земельный участок площадью 12 га. Он был передан на баланс министерства имущества региона.

"В настоящее время проект создания нового зоопарка на территории г. о. Самара находится на стадии концепции. Проект амбициозный и подразумевает организацию современного зоопарка с имитацией вольерно-ландшафтной среды и таких условий, при которых животные могут ощутить себя в естественной среде обитания. Предстоит большая работа и уже сегодня понятно, что параметры переданного земельного участка для реализации первого этапа строительства зоопарка требуют уточнения границ и конфигурации", — пояснили в правительстве.

Поскольку проект не находится в активной стадии реализации и работы по целевому освоению участка не ведутся, было принято решение вернуть его ГК "Древо". При этом отмечается, что после уточнения концепции девелопер готов повторно предоставить участок в данной локации.