Власти пока не определились с новым местом для самарского зоопарка

Участок около Южного города в Волжском районе, на котором планировалось обустроить новый самарский зоопарк, будет возвращен группе компаний "Древо". Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщили в правительстве Самарской области, уточнив, что окончательно место под зоопарк будет выбрано после детальной проработки концепции объекта.
Напомним, перенос самарского зоопарка из Постникова оврага в Южный город обсуждается с 2014 года. В 2021 г. анонсировался перевод на новую территорию первых животных уже в 2022 году. Сообщалось, что строительство зоопарка общей площадью в 18 га будет проходить с привлечением частных инвестиций.
По данным правительства области, группа компаний "Древо", застраивающая Южный город, безвозмездно пожертвовала под проект земельный участок площадью 12 га. Он был передан на баланс министерства имущества региона.
"В настоящее время проект создания нового зоопарка на территории г. о. Самара находится на стадии концепции. Проект амбициозный и подразумевает организацию современного зоопарка с имитацией вольерно-ландшафтной среды и таких условий, при которых животные могут ощутить себя в естественной среде обитания. Предстоит большая работа и уже сегодня понятно, что параметры переданного земельного участка для реализации первого этапа строительства зоопарка требуют уточнения границ и конфигурации", — пояснили в правительстве.
Поскольку проект не находится в активной стадии реализации и работы по целевому освоению участка не ведутся, было принято решение вернуть его ГК "Древо". При этом отмечается, что после уточнения концепции девелопер готов повторно предоставить участок в данной локации.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.
Типичная зоошиза. Если так хочется позаботиться о животном забирай к себе в квартиру и живи с ней, корми, стерелизуй, неси ответственность. Все своё возмущение и "не имеете права" можешь высказать родителям девочки, которую отец с трудом отбил от стаи собак, но девочка не выжила и скончалась. Если кто не в курсе, в понедельник, 7 октября 2024 года, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? 9 октября растерзанный ребенок погиб.
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.