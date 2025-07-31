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"Тольяттиазот" оказал поддержку учреждениям и организациям Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках благотворительной деятельности "Тольяттиазот" передал материалы для строительства и благоустройства территории Тольяттинской городской больнице № 4 и приходу храма во имя Иоанна Предтечи села Осиновка. Шефскую помощь от предприятия получил также детский сад г. о. Тольятти "Мечта".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В больницу Комсомольского района, которую с ТОАЗом связывают давние партнерские отношения, было направлено 400 квадратных метров мраморной плитки и несколько десятков малых архитектурных форм. Ранее компания помогала медицинскому учреждению в оснащении оборудованием, благоустройстве сквера и оказывала поддержку в период пандемии.

В православный приход храма в Осиновке "Тольяттиазот" передал стройматериалы и кованые ограждения. 2 200 квадратных метров плитки будут направлены на реставрацию объекта культурного наследия и памятника архитектуры ХVIII века — храм святого Николая Чудотворца, который был построен во времена Петра I. В рамках программы "ТОАЗ — регионам" Компания также поддерживала многие религиозные организации Ставропольского района Самарской области — приход в селе Ягодное, мужской монастырь в селе Винновка и православный институт имени Святителя Алексия Московского.

В преддверии нового учебного года компания передала детскому саду "Мечта" — постоянному участнику грантового конкурса предприятия "Химия добра" — компьютерные столы. Приятным подарком для дошкольников стали яркие интерактивные учебные пособия — книги "ТОАЗбука".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Специализированные программы "Тольяттиазота" направлены на поддержку общественных инициатив в регионе присутствия, а также образовательных, культурных, природоохранных и спортивных проектов. Все это является неотъемлемой частью социальной политики предприятия".

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