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"Жизнь круто изменилась": "Самарское долголетие" помогает пенсионерам

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева стартовала программа "Самарское долголетие". В рамках программы люди возраста 55+ бесплатно занимаются творчеством и физической активностью, прокачивают когнитивные навыки, посещают новые места и находят друзей. К программе уже присоединились более 295 тыс. человек.

Фото: КЦСОН Самарского округа

Одна из участниц — 73-летняя Светлана Томилова из Самары. Большую часть жизни она посвятила нефтяной промышленности, работала сейсморазведчиком-взрывником, затем сборщиком в аптечной сети, контролером в городской филармонии и сотрудником Геолого-минералогического музея Самарского технического университета. Когда началась пандемия, Томилова уволилась из СамГТУ и больше нигде не работала. Но знала, что с ней "еще обязательно случится что-то хорошее".

"Пришла в октябрьское подразделение самарского Комплексного центра социального обслуживания по поводу путевки в санаторий и увидела, что внутри работает центр "Самарское долголетие". Спросила, можно ли присоединиться", -рассказывает пенсионерка. С тех пор Томилова посещает центр практически каждый день: поет, рисует, мастерит поделки, танцует. Но главная отдушина — игра на гитаре. "Начала давно, но всегда стеснялась. Благодаря поддержке преподавателей и посетителей центра переборола страх выступлений. Мы периодически устраиваем концерты. В нынешнем году даже организовали Грушинский фестиваль в миниатюре: сымитировали костер, пригласили зрителей и спели 12 песен", — делится она.

По словам Томиловой, участники "Самарского долголетия" — очень приятные и деятельные люди: пишут сценарии, сочиняют стихи, поддерживают друг друга. "От центра мы часто ходим на экскурсии. После каждой из них, по традиции, идем в пиццерию: едим и болтаем. А иногда ходим друг к другу в гости. В целом жизнь круто изменилась. Вопреки популярному мнению о том, что пенсия — это скука и одиночество, оказалось: в нашем возрасте можно и дружить, и любить, и развиваться", — подчеркивает она.

Заведующая отделением социальной реабилитации пожилых и инвалидов КЦСОН Октябрьского района Елена Селезнева отмечает: помимо творческой деятельности и культурно-досуговых мероприятий, участникам "Самарского долголетия" предлагают занятия по улучшению памяти, внимания и логического мышления, курсы финансовой, компьютерной и мобильной грамотности. "Человек может прийти и выбрать, что ему интересно, а может посещать все сразу. Видим, какое значение центр имеет для посетителей, и часто идем им навстречу", — поясняет она.

Все услуги предоставляются бесплатно. Узнать об участии можно на сайте gc-semya.ru в разделе "Самарское долголетие", присоединиться — в Комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.

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