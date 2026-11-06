Два месяца склады предприятия в Октябрьске заливало канализационными стоками, но после вмешательства прокуратуры ситуацию удалось исправить

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Речь идет о компании, выпускающей компоненты для российского автопрома. Из‑за того, что ресурсоснабжающая организация не занималась обслуживанием сетей водоотведения, на территории предприятия регулярно происходили подтопления, сообщает региональная прокуратура.