Водитель на иномарке в Сызрани сбил ребенка на переходе

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Во вторник, 3 ноября, в Сызрани по ул. Челюскинцев (в районе дома 16) 45-летний водитель Chery Tiggo 7 Pro Max при повороте направо, не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.