Госпитализирован водитель перевернувшейся в Шигонском районе иномарки

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В субботу, 31 октября, около 10:30 в Шигонском районе на 1 км дороги "Новодевичье - Маза" опрокинулся автомобиль Hyundai, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"