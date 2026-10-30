Два человека пострадали в опрокинувшейся Lada Granta под Сызранью

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В пятницу, 30 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"