В Самаре изъяли незаконные 14 млн руб., отправленные таможне и налоговой

Арбитражный суд Самарской области по иску Приволжской транспортной прокуратуры изъял в доход государства свыше 14 млн рублей.

В декабре 2024 г. некая фирма перечислила более 14 млн руб. на казначейские счета Приволжского таможенного управления и ФНС. Деньги предназначались для уплаты таможенных и налоговых платежей. Однако сама организация получила эти деньги по фиктивному договору поставки. Позже фирма пыталась вернуть деньги со счетов таможни и ФНС, чтобы придать законный вид происхождению этих средств.

Арбитраж признал сделки недействительными и взыскал в доход государства всю сумму.