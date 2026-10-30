Два человека погибли из-за атаки БПЛА на Самарскую область

Из-за атаки БПЛА на Самарскую область погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАХ.

По его словам, оба погибших - мужчины, которые занимались ликвидацией последствий удара ВСУ.

"Приношу глубокие соболезнования семьям и близким. Наши земляки погибли героями", - написал глава региона.

Он также сообщил, что есть и пострадавшие от атаки. Им сейчас оказывается медицинская помощь. "Мы на связи с каждой семьей. Вся возможная поддержка будет оказана", - заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что утром 30 октября над регионом сбиты десятки украинских БПЛА.