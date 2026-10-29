Минус 3,5 млн рублей: жительница Сергиевского района хотела снять заклятие у гадалки, но нарвалась на мошенников

В Самарской области женщина лишилась более 3,5 миллионов рублей под предлогом снятия порчи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В одной из социальных сетей 30-летнюю жительницу Сергиевского района привлекло объявление о предоставлении услуг гадалки. Пострадавшей сообщили, что для снятия родового проклятия с нее и ее детей ей нужно очистить все сбережения, которые у нее есть. Женщине пообещали, что когда обряд завершится, деньги будут возвращены.

В итоге доверчивая селянка перевела более 3,5 млн рублей неизвестной. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.