Водитель из Тольятти пойдет под суд за гибель 20‑летнего мотоциклиста

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Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении 24‑летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает самарская прокуратура.

Фото: ГУ МВД по Самарской области