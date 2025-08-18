В Тольятти госпитализировали мотоциклиста, попавшего под колеса Toyota Camry

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 17 августа, около 22:03 в Автозаводском районе Тольятти под колесами Toyota Camry пострадал 20-летний мотоциклист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области