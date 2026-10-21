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Преступления Происшествия

Тольяттинец устроил пожар в квартире сестры, чтобы уничтожить следы присутствия ее экс-возлюбленного

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти будут судить мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге квартиры сестры. Ущерб от его действий составил около 600 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В начале октября в одной из квартир на ул. Ленина в Центральном районе Тольятти произошел пожар. На месте работали, в том числе, правоохранители, предположившие умышленный поджог. Проживающая в квартире женщина рассказала, что у нее до происшествия гостил брат, который после возгорания пропал.

Правоохранителям удалось найти и задержать его. Ранее не судимый 49-летний тольяттинец пояснил, что помог сестре выселить из квартиры конфликтного сожителя, после этого употребил большое количество алкоголя и решил сжечь диван, на котором спал бывший возлюбленный родственницы. Задержанный настаивал, что в момент совершения поджога не отдавал отчета своим действиям.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога". Потерпевшая предоставила полицейским документы, согласно которым причиненный противоправными действиями злоумышленника ущерб составил 600 тысяч рублей.

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