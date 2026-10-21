Тольяттинец устроил пожар в квартире сестры, чтобы уничтожить следы присутствия ее экс-возлюбленного

В Тольятти будут судить мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге квартиры сестры. Ущерб от его действий составил около 600 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по региону.
В начале октября в одной из квартир на ул. Ленина в Центральном районе Тольятти произошел пожар. На месте работали, в том числе, правоохранители, предположившие умышленный поджог. Проживающая в квартире женщина рассказала, что у нее до происшествия гостил брат, который после возгорания пропал.
Правоохранителям удалось найти и задержать его. Ранее не судимый 49-летний тольяттинец пояснил, что помог сестре выселить из квартиры конфликтного сожителя, после этого употребил большое количество алкоголя и решил сжечь диван, на котором спал бывший возлюбленный родственницы. Задержанный настаивал, что в момент совершения поджога не отдавал отчета своим действиям.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога". Потерпевшая предоставила полицейским документы, согласно которым причиненный противоправными действиями злоумышленника ущерб составил 600 тысяч рублей.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут