В Южном городе женщина подозревается в жестоком убийстве сожителя

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 36‑летней жительницы микрорайона Южный город.

По версии следствия, трагедия разыгралась в понедельник, 19 октября, прямо в квартире пары. Во время совместного распития спиртного между сожителями вспыхнула ссора и в пылу конфликта женщина схватила нож, нанесла 50‑летнему мужчине удар, ставший смертельным. Мужчина скончался на месте.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, правоохранители решают вопрос о мере пресечения. Следователи и криминалисты собирают доказательства, фиксируют улики и опрашивают возможных свидетелей. Оперативную поддержку в расследовании оказывают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.