В Южном городе женщина подозревается в жестоком убийстве сожителя

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 36‑летней жительницы микрорайона Южный город.
По версии следствия, трагедия разыгралась в понедельник, 19 октября, прямо в квартире пары. Во время совместного распития спиртного между сожителями вспыхнула ссора и в пылу конфликта женщина схватила нож, нанесла 50‑летнему мужчине удар, ставший смертельным. Мужчина скончался на месте.
Сейчас подозреваемая находится под стражей, правоохранители решают вопрос о мере пресечения. Следователи и криминалисты собирают доказательства, фиксируют улики и опрашивают возможных свидетелей. Оперативную поддержку в расследовании оказывают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут