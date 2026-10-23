Арестовали нового фигуранта по делу экс-главы Нефтегорского района Баландина

Еще один подозреваемый в махинациях руководил управлением капитального строительства того же района. Суд Октябрьского района Самары рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего руководителя МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области".

Экс-главу управления капитального строительства подозревают в превышении должностных полномочий (п.п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в суде, "в отношении К. мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 28 суток, то есть по 18 декабря 2026 года включительно".

Имя арестованного не сообщается, но с 2022 г. по настоящее время пост занимал Евгений Кудияров. Предполагается, что он стал вторым подозреваемым по делу об афере при строительстве очистных сооружений в Нефтегорском районе.

Напомним, на этой неделе был задержан экс-глава муниципального района Нефтегорский Самарской области Александр Баландин. Уголовное дело в отношении него возбудили по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По версии следствия, с марта 2024 г. по октябрь 2026 г. Баландин вступил в сговор с пока неустановленными сотрудниками районной администрации, а также МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области", ООО "Эверест" и иными. В итоге министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на основании недостоверных сведений были перечислены деньги, выделенные в рамках госпрограммы для МКУ "УКС м. р. Нефтегорский Самарской области".

Ущерб, по данным следствия, составляет не менее 50 млн рублей. ООО "Эверест" имела и другие контракты на строительно-монтажные работы.