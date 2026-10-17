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Преступления Происшествия

Самарец предстанет перед судом за кражу телевизора из дома своей бабушки

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя, задержанного за кражу телевизора из дома бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в полицию Советского района обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что пока ее не было дома, кто-то похитил телевизор. Ущерб пенсионерка оценила в 10 тыс. рублей.

Правоохранители предположили, что к хищению причастен 30-летний внук потерпевшей, недавно освободившийся из мест лишения свободы и проживающий в ее квартире.

Его нашли и доставили отдел полиции для разбирательства. Мужчина признался и сообщил, что, желая "поправить здоровье" после распития спиртных напитков, воспользовался временным отсутствием бабушки и вынес из квартиры телевизор. Похищенное сдал в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Кража", расследовано и передано в суд. В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный родственнице.

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