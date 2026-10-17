Самарец предстанет перед судом за кражу телевизора из дома своей бабушки

В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя, задержанного за кражу телевизора из дома бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее в полицию Советского района обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что пока ее не было дома, кто-то похитил телевизор. Ущерб пенсионерка оценила в 10 тыс. рублей.
Правоохранители предположили, что к хищению причастен 30-летний внук потерпевшей, недавно освободившийся из мест лишения свободы и проживающий в ее квартире.
Его нашли и доставили отдел полиции для разбирательства. Мужчина признался и сообщил, что, желая "поправить здоровье" после распития спиртных напитков, воспользовался временным отсутствием бабушки и вынес из квартиры телевизор. Похищенное сдал в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Кража", расследовано и передано в суд. В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный родственнице.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут