В Самарской области 16 октября вновь был побит температурный рекорд

В пятницу, 16 октября, в трех населенных пунктах Самарской области был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха.

Теплая погода нынешнего октября вновь побила рекорды прошлых лет. В Кинель-Черкассах последний раз настолько теплым 16 октября было 52 года назад, в 1974 году, а Челно-Вершинах и Серноводске — 33 года назад, в 1993 году.