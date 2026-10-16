В Самарской области теплая погода несколько дней подряд била рекорды прошлых лет

Специалисты Приволжского УГМС несколько дней подряд - 13, 14 и 15 октября - фиксировали температурные рекорды в регионе.

Так, 13 октября в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в 8 населенных пунктах. В Клявлино и Серноводске последний раз так тепло в этот день было в 1935 году, в Кинель-Черкассах, Челно-Вершинах, Тольятти, Самаре и АГЛОСе - в 1997 году, в Новодевичьем - в 2014 году.

Метеостанции Значение предыдущего максимума температуры воздуха,С/год Максимальная температура воздуха в 2026 г. С Отклонение в С АГЛОС +21,5/1997 +23,4 1,9 Клявлино +21,1/1935 +22,1 1,0 Самара +20,8/1997 +22,3 1,5 Тольятти +21,8/1997 +22,3 0,5 Новодевичье +20,6/2014 +21,3 0,7 Ч-Вершины +19,9/1997 +22,8 2,9 Серноводск +21,7/1935 +22,4 0,7 К.Черкассы +22,9/1997 +23,4 0,5

14 числа температурный рекорд зафиксировали метеостанции АГЛОС, Клявлино, Самары, Тольятти, пос. Новодевичье, Челно-Вершин, Серноводска, пос. Кинель-Черкассы, Большой Глушицы и Авангарда.

Метеостанции Значение предыдущего максимума температуры воздуха,С/год Максимальная температура воздуха в 2026 г. С Отклонение в С АГЛОС +21,3/1952 +23,3 2,0 Клявлино +20,3/1997 +22,5 2,2 Самара +20,8/1952 +22,8 2,0 Тольятти +21,4/2009 +22,3 0,9 Новодевичье +20,0/2009 +20,4 0,4 Ч-Вершины +20,5/2009 +22,8 2,3 Серноводск +20,8/1997 +22,6 1,8 К.Черкассы +21,7/1997 +23,3 1,6 Б.Глушица +22,7/1952 +24,0 1,3 Авангард +22,3/1997 +24,4 2,1

В четверг, 15 октября, высокие значения на столбике термометра показали метеостанции АГЛОС, Авангарда и пос. Кинель-Черкассы. Последний раз настолько теплым 15 октября в этих населенных пунктах было в 2020 году.