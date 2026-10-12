Житель Самарской области оформлял микрозаймы на родственников без их ведома

В Сызранский районный суд отправилось уголовное дело 28-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратились микрофинансовые организации. В мае-июне 2025 г. кто-то с помощью чужих персональных данных оформил кредиты на 28 тыс. рублей. В связи с этим возбудили шесть уголовных дел.

По версии следствия, преступление совершил сельчанин, который имел доступ к дебетовым картам и мобильным устройствам родственников, таким образом он и оформил займы. Мужчина признал вину. Он рассказал, что имел плохую кредитную историю, поэтому оформил несколько займов на отца и брата, не поставив тех в известность. Возвращать деньги он не собирался.