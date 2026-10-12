Житель Самарской области оформлял микрозаймы на родственников без их ведома

В Сызранский районный суд отправилось уголовное дело 28-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию обратились микрофинансовые организации. В мае-июне 2025 г. кто-то с помощью чужих персональных данных оформил кредиты на 28 тыс. рублей. В связи с этим возбудили шесть уголовных дел.
По версии следствия, преступление совершил сельчанин, который имел доступ к дебетовым картам и мобильным устройствам родственников, таким образом он и оформил займы. Мужчина признал вину. Он рассказал, что имел плохую кредитную историю, поэтому оформил несколько займов на отца и брата, не поставив тех в известность. Возвращать деньги он не собирался.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц