В Самаре задержали главу "Русагро" за взятку руководству Россельхознадзора

По предварительным данным, учредитель фирмы просил о незаконных действиях при вывозе животноводческой продукции за рубеж. Учредителя и директора ООО "Русагро" Адилбека Аллабергенова задержали сотрудники ФСБ 8 октября 2026 года.
Он пытался дать взятку одному из руководителей межрегионального управления Россельхознадзора. Вознаграждение предназначалось за незаконные действия в пользу возглавляемой им коммерческой структуры при вывозе животноводческой продукции за рубеж.
По материалам ФСБ в Промышленном отделе СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Как пояснили журналисту "Волга Ньюс" в суде Промышленного района Самары, на время расследования в качестве меры пресечения Аллабергенову избрали домашний арест.
ООО "Русагро" зарегистрировано в Кинель-Черкассах. Основной вид деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Дополнительными видами деятельности указаны разведение овец и коз, пчеловодство, оптовая торговля зерном и другие. На рынке компания 6 лет.