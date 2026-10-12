В Самаре задержали главу "Русагро" за взятку руководству Россельхознадзора

По предварительным данным, учредитель фирмы просил о незаконных действиях при вывозе животноводческой продукции за рубеж. Учредителя и директора ООО "Русагро" Адилбека Аллабергенова задержали сотрудники ФСБ 8 октября 2026 года.

Он пытался дать взятку одному из руководителей межрегионального управления Россельхознадзора. Вознаграждение предназначалось за незаконные действия в пользу возглавляемой им коммерческой структуры при вывозе животноводческой продукции за рубеж.

По материалам ФСБ в Промышленном отделе СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как пояснили журналисту "Волга Ньюс" в суде Промышленного района Самары, на время расследования в качестве меры пресечения Аллабергенову избрали домашний арест.