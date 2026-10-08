Трех мигрантов и двух бомжей арестовали за ограбление пенсионеров в Самарской области

В Самарской области отправили под стражу пятерых подозреваемых в избиении и ограблении пенсионеров. Об этом сообщает объединенная служба региональных судов.
Напомним, 3 октября, четверо злоумышленников, разбив окно, проникли в дом пострадавших в с. Марьевка и избили 63-летнего мужчину и его супругу. Угрожая убийством, налетчики забрали деньги и золотые украшения на 460 тыс. рублей. Еще один из сообщников в это время ждал в такси, обеспечивая подельникам отход.
Пятерых подозреваемых 21-37 лет задержали в результате совместной спецоперации полиции и СОБР Росгвардии. Среди них оказались трое граждан Кыргызстана и два гражданина РФ, не имеющие постоянного места жительства и регистрации. Красноармейский районный суд Самарской области всех задержанных отправил под стражу.
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а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц