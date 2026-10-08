Трех мигрантов и двух бомжей арестовали за ограбление пенсионеров в Самарской области

В Самарской области отправили под стражу пятерых подозреваемых в избиении и ограблении пенсионеров. Об этом сообщает объединенная служба региональных судов.

Напомним, 3 октября, четверо злоумышленников, разбив окно, проникли в дом пострадавших в с. Марьевка и избили 63-летнего мужчину и его супругу. Угрожая убийством, налетчики забрали деньги и золотые украшения на 460 тыс. рублей. Еще один из сообщников в это время ждал в такси, обеспечивая подельникам отход.

Пятерых подозреваемых 21-37 лет задержали в результате совместной спецоперации полиции и СОБР Росгвардии. Среди них оказались трое граждан Кыргызстана и два гражданина РФ, не имеющие постоянного места жительства и регистрации. Красноармейский районный суд Самарской области всех задержанных отправил под стражу.