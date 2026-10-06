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Преступления Происшествия

В Самарской области задержаны пятеро подозреваемых в избиении и ограблении пенсионеров

ПЕСТРАВКА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские совместно с СОБР Росгвардии провели спецоперацию и задержали пятерых мужчин (от 21 до 37 лет), причастных к нападению на пожилую пару в селе Марьевка Пестравского района, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным следствия, в субботу, 3 октября, четверо злоумышленников ворвались в дом пострадавших, разбив окно, избили руками и ногами хозяев (63- летнего мужчину и его супругу) и под угрозой убийства похитили деньги и драгоценности - ущерб превысил 460 тыс. рублей.

Один из сообщников в это время ждал в такси, обеспечивая подельникам отход. "Полицейские установили владельца автомобиля, который по просьбе знакомого привез мужчин к дому заявителя, а потом - в один из городов Самарской области", - уточняют в самарском облглавке.

Похищенное изъято и приобщено к делу как вещдок; задержанные дали признательные показания.

"Среди задержанных - ранее судимые лица, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, а также иностранные граждане без документов, удостоверяющих личность. Личности последних установлены полицейскими с использованием государственной информационной системы миграционного учета", - информируют правоохранители.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой")

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