19 ноября в Москве состоялся ежегодный федеральный Авто Саммит Авито Авто, объединивший 1500 участников в гибридном формате. Центральной темой стало повышение эффективности дилерского бизнеса в современных условиях. Спикеры выделили ключевые технологические и управленческие компоненты роста: анализ актуальных потребностей покупателей, глубокую оптимизацию бизнес-процессов с помощью ИИ и их интеграцию в ежедневную работу команд.

"По данным Автохаба, у лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учета доходов от дополнительных продуктов и услуг — на 50% выше. За такими результатами стоит системная работа с данными и внутренними процессами. Искусственный интеллект помогает дилерам точнее управлять складом, ценами и продвижением, сокращая рутинные операции и освобождая время для работы с клиентами", — отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

Один из примеров решения на основе технологий искусственного интеллекта — "Автопилот продвижения". Этот инструмент помогает дилерам автоматически распределять рекламный бюджет на продвижение на Авито Авто и получать больше трафика (до 68% дополнительных целевых контактов) без увеличения расходов.

"Когда на складе несколько десятков автомобилей, управлять продвижением вручную несложно. Но когда их уже сотни, это требует гораздо больше времени и ресурсов. Поэтому мы одними из первых начали использовать "Автопилот продвижения" от Авито Авто. В октябре количество обращений выросло на 22,2% по сравнению с сентябрем при сопоставимых расходах на продвижение. Для нас это не только рост числа потенциальных покупателей, но и возможность освободить сотрудников от рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на продажах", — отметил Арсений Леонов, директор по развитию автосалонов КИТ.

Пользователи, в свою очередь, заинтересованы в большей прозрачности при выборе автомобиля еще до визита в дилерский центр. По данным Авито Авто, возможность заранее в онлайне проверить историю автомобиля с пробегом и понять справедливость его цены — важные факторы для 73% опрошенных чтобы сделать выбор в пользу покупки у дилера на платформе. Эту потребность в прозрачности помогает закрывать в том числе Автотека, алгоритмы которой на основе ИИ простым языком интерпретируют данные об автомобиле. Это упрощает выбор и помогает покупателю быстрее понять потенциальные риски и особенности конкретного автомобиля. Статистика подтверждает востребованность таких решений: ИИ-рекомендации входят в число наиболее востребованных блоков отчета (54% пользователей изучают эту информацию).

"На Авито можно найти автомобиль, просто листая ленту: алгоритмы персонализации учитывают десятки параметров, чтобы предлагать пользователям подходящие объявления. В зависимости от сезона через персональные рекомендации проходит до половины всех сделок на платформе. ИИ поменял не только процесс покупки, но и подход к разработке сервисов. С его помощью мы планируем проверять две идеи параллельно вместо одной. Это часть нашей цели "вдвое больше ценности" — создавать вдвое больше полезных продуктов для пользователей", — рассказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Данные помогают не только решать ежедневные задачи, но и понимать, как меняются рынок и предпочтения покупателей. На Авто Саммите эксперты представили ключевые тенденции в сегментах новых автомобилей и автомобилей с пробегом.

Новые автомобили: спрос растет, а российские бренды укрепляют позиции

"После роста в 2024 году и охлаждения в 2025-м рынок новых автомобилей постепенно стабилизируется. За первые десять месяцев 2026 года спрос вырос на 8%, а средняя цена — на 5% год к году, достигнув в октябре 3,6 млн рублей. Мы видим умеренный рост и считаем, что рынок нашел новый баланс спроса и предложения", — комментирует Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито.

За год доля автомобилей российских брендов в предложении выросла с 35% до 44%, тогда как китайских — сократилась с 55% до 45%. При этом спрос на них растет быстрее рынка: за десять месяцев он увеличился примерно на четверть год к году. Их средняя стоимость составила 3,8 млн рублей.

Покупатели стали активнее рассматривать более дорогие автомобили. За десять месяцев интерес к машинам стоимостью от 3 до 5 млн рублей вырос на 52,2%, от 5 до 8 млн рублей — на 70,9%. При этом показатель для авто дешевле 2 млн рублей снизился на 13,4%.

Востребованность гибридов: за год доля контактов с продавцами новых гибридных автомобилей увеличилась вдвое, достигнув в октябре 8,8%.

Автомобили с пробегом: спрос растет, предложение обновляется

За январь–октябрь 2026 года спрос на автомобили с пробегом вырос на 9% год к году. При этом на рынке наблюдалась стагнация предложения и цен: количество объявлений практически не изменилось, а средняя стоимость автомобиля составила 1,35 млн рублей.

"Рынок автомобилей с пробегом остается стабильно большим — 6,2 млн регистраций в ГИБДД по итогам года. В 2025 году он вырос на 3%, и по итогам 2026 года мы ожидаем рост на 1–1,5%", — комментирует Андрей Ковалев, директор бизнес-направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Заметны изменения в сегменте китайских автомобилей с пробегом. Их доля в предложении впервые превысила 7%, хотя еще четыре года назад была ниже 3%.

Сегодня рынок активно пополняется китайскими машинами, приобретенными новыми в 2023–2024 годах. В результате доля бюджетных предложений сокращается (за 1,5 года доля вариантов дешевле миллиона снизилась с 29 до 24%), а более свежих (за год средний возраст автомобилей в продаже сократился с 6,4 до 5,3 года) и дорогих моделей — растет (сегмент 1–3 миллиона прибавил с 52 до 60%). Это отражается и на средней стоимости этого сегмента рынка: октябре она достигла 2,1 млн рублей.

Ведущим Авто Саммита выступил актер, музыкант, автогонщик и амбассадор Авито Авто Николай Фоменко. На пресс-конференции он поделился своим взглядом на развитие автомобильного рынка и роль профессиональной экспертизы при выборе машины.

"Мне всегда интересно работать с профессионалами, которые действительно разбираются в своем деле. В Авито Авто меня привлек именно такой подход: здесь за решениями стоят экспертиза, серьезная аналитика и глубокое понимание автомобильного рынка. Некоторые данные, представленные сегодня на Авто Саммите, даже для меня стали открытием. И здорово, что такая экспертиза помогает людям лучше ориентироваться на рынке и выбирать автомобиль", — отметил Николай Фоменко.