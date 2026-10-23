Авито Авто: спрос на автомобильном рынке в Татарстане растет быстрее, чем в среднем по России

В Казани прошла региональная конференция для профессиональных продавцов автомобилей с пробегом "Хараба Тур", организованная Авито Авто. Представители автобизнеса, отраслевые эксперты и автоблогеры обсудили тенденции вторичного рынка и ключевые факторы его развития. Особое внимание уделили репутации продавцов и доверию клиентов: именно эти составляющие сегодня всё сильнее определяют успех на рынке. Участники также поделились практическими кейсами и обсудили, как качественный сервис, прозрачное ценообразование, продвижение объявлений и оперативная обработка обращений помогают укреплять доверие клиентов и повышать эффективность продаж.

Цифровая платформа Авито Авто и сервис Хараба регулярно проводят конференции для профессиональных продавцов в ключевых регионах России. На этот раз в Казани собрались около 500 профессиональных продавцов автомобилей с пробегом, дилеров и автоэкспертов. Главная цель мероприятия — последовательная трансформация рынка, формирование бизнес-сообщества и нового стандарта профессии продавца автомобилей с пробегом: технологичной, прозрачной и престижной. Внедрение единых стандартов сервиса, правил коммуникации и добросовестных бизнес‑практик, а также использование цифровых инструментов для аналитики и оптимизации процессов помогают сделать вторичный рынок прозрачнее и безопаснее.

По словам экспертов платформы, по итогам девяти месяцев 2026 года спрос на автомобили с пробегом в ПФО вырос на 16,7% год к году, в Татарстане — на 18,1%. Средняя стоимость составила 1,13 млн и 1,43 млн рублей соответственно. Наиболее заметная динамика — в сегменте электромобилей и гибридов: плюс 31,9% в ПФО и плюс 28,4% в Татарстане при средней стоимости 3,7 млн и 4,9 млн рублей. Заметно выросла доля китайских авто в предложениях: с 3,1% в 2023 году до 6,5% в 2026 году.

Устойчиво растёт интерес к предложениям профессиональных продавцов: в целом по стране прирост составил 14% год к году. В Татарстане показатель поднялся на 20%, по ПФО — на 16%.

Такая динамика во многом объясняется фокусом профессиональных игроков на долгосрочном развитии и качестве обслуживания. Подтверждением этому служит рост среднего рейтинга продавцов на платформе: с 4,6 балла в начале 2023 года до 4,8 балла в сентябре 2026 года. Параллельно увеличилась конверсия из просмотров в контакты — на 12%.

Ориентация на высокий сервис видна и в подборе автомобилей для продажи. По данным Автотеки, 55% машин от профессиональных продавцов в Татарстане получают положительные рекомендации от ИИ — "Срочно на осмотр", "Выезжайте на осмотр" или "Можно осмотреть". Это выше, чем у частных продавцов региона (46%) и среднего показателя по России (около 50%). Чаще всего такие рекомендации получают Lada Niva Legend, Hyundai Creta, Geely Monjaro, Toyota RAV4 и Mazda CX‑5.

На готовность покупателей к сделке заметно влияет цифровизация рынка: свыше 85% пользователей начинают подбор авто онлайн и активно применяют инструменты вроде Автотеки и Авито Оценки — чтобы проверить историю машины и сопоставить цену с рыночной. Кроме того, покупатели изучают рейтинги и отзывы о продавцах, чтобы убедиться в их надёжности. Опрос Авито Авто показал: 55% клиентов готовы приобретать авто у профессиональных продавцов со статусом "Надёжный партнёр".

Цифровизация меняет и формат взаимодействия: доля чатов в общем объёме контактов с профессиональными продавцами выросла с 54% в 2023 году до 62% в 2026 году. Это подтверждает растущую роль онлайн-общения при выборе автомобиля и принятии решения о сделке. При этом продавцы стали оперативнее реагировать на обращения: за последние два года доля неотвеченных звонков и сообщений по России снизилась на 15% — быстрая коммуникация стала одним из конкурентных преимуществ профессионалов.

Всё больше продавцов внедряют аналитические сервисы, инструменты продвижения и решения на базе искусственного интеллекта: это позволяет автоматизировать рутину и уделять больше внимания клиентам. Среди таких решений — ИИ‑консультант Авито Авто. Он круглосуточно обрабатывает обращения в чатах, отвечает на вопросы об авто, стоимости и возможности торга, помогает согласовать звонок с продавцом и формирует краткое резюме переписки.

В числе спикеров конференции — представители авторынка, предприниматели и популярные автоблогеры. Своим опытом поделились Гаджи Курбанов, руководитель направления стратегических инициатив Авито Авто и сооснователь Haraba, Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто, Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров "ТрансТехСервис", а также Александр Истомин, директор департамента автомобилей с пробегом "ТрансТехСервис". К обсуждению присоединились автоблогеры Evgen_avto, основатели телеграм канала "Бен-Авто" Зорик Петросян и Мурад Гасанов, эксперт по выкупу автомобилей с торгов Александр Власов и бизнес-тренер Мария Журавская.

"Конференции Хараба стали площадкой для профессионального диалога и обмена опытом между участниками рынка. Проведение таких мероприятий в ключевых регионах помогает лучше понимать локальную специфику и тенденции, а также распространять практики, которые способствуют развитию прозрачного и профессионального рынка по всей стране. Один из показателей позитивных изменений — рост репутации наших партнёров.

Наша задача — сделать российский авторынок более прозрачным и безопасным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, в том числе выбирая автомобиль для себя и своих близких. Для этого мы развиваем инструменты, которые помогают оценить и автомобиль, и продавца: алгоритмы модерации и проверки объявлений, рейтинги и отзывы о продавцах, проверку истории автомобиля в Автотеке и Авито Оценку, которая позволяет сопоставить цену с рыночной и увидеть возможные причины отклонений.

Мы формируем среду, в которой добросовестность, открытость и профессиональный подход становятся основой долгосрочного бизнеса и доверия покупателей", — комментирует Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто.