"Точка зажигания": Авито Авто назвал лидеров автомобильных брендов и моделей

В российской столице состоялась первая церемония вручения автомобильной премии "Точка зажигания", учрежденной Авито Авто. Организаторы определили победителей в категориях, охватывающих различные классы автомобилей, сегменты рынка, а также ключевые бренды и отраслевые события. Голосование проходило по двум направлениям: предпочтения 34 млн пользователей платформы легли в основу 22 наград, а еще девять статуэток присудили 25 экспертов отрасли и редакция журнала Авито Авто. Кроме вручения наград, в рамках конференции представители автобизнеса обсудили главные рыночные тренды и влияние больших данных на принятие управленческих решений.
Конференция "Точка зажигания" объединила представителей ведущих автомобильных брендов российского рынка и отраслевых экспертов. Деловая программа включала экспертные сессии с аналитикой Авито Авто, В рамках обсуждения обсуждение инструментов оценки эффективности бизнеса и пленарную дискуссию "Рынок будущего: как данные меняют решения автопроизводителей".
В дискуссии приняли участие Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито Авто; Татьяна Фадеева, генеральный директор ПЛА и глава бренда VOLGA; Александр Кулагин, исполнительный директор Changan Motors Rus, Иван Савельев, генеральный директор Hongqi в России.
Российские бренды укрепляют позиции, а интерес к гибридам растет
По данным Авито Авто, в III квартале 2026 года интерес пользователей к новым автомобилям продолжил расти, однако темпы роста замедлились. Если в I квартале машины рассматривали на 43,4% активнее, чем за аналогичный период прошлого года, то в июле — сентябре прирост составил 8,5%.
Одновременно меняется структура предложения: за год доля автомобилей российского производства выросла с 31% до 44%, а доля машин китайских брендов сократилась с 57% до 45%.
Еще один заметный тренд — рост интереса к гибридным автомобилям. С января по сентябрь 2026 года их рассматривали вдвое активнее, чем за аналогичный период прошлого года. При этом уже в первой половине года спрос на гибриды вырос на 40% год к году. В Москве популярность таких моделей особенно заметна: в сентябре на объявления о продаже новых гибридных автомобилей приходился каждый пятый контакт с продавцами — на 25% больше, чем годом ранее.
Еще одно изменение — заметный рост интереса к автомобилям в более высоких ценовых сегментах. В сентябре доля машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей в общем числе контактов с продавцами увеличилась на 7,5 процентного пункта год к году, а автомобилей за 5–8 млн рублей — на 3,6 п. п. За девять месяцев 2026 года интерес к этим сегментам вырос на 56% и 81% соответственно.
Меняется и поведение покупателей: на 14 процентных пунктов выросла доля тех, кто рассматривает и новые автомобили, и машины с пробегом. Пользователи все чаще сравнивают оба рынка, чтобы подобрать подходящий вариант с учетом бюджета и характеристик автомобиля. При выборе машины с пробегом дополнительную роль играет доступ к информации о ее истории, а новые автомобили привлекают гарантией производителя и возможностью выбрать машину с понятными условиями приобретения.
Пользователи и эксперты выбрали лидеров среди автомобилей и брендов
Центральным событием конференции стала церемония вручения первой ежегодной автомобильной премии Авито Авто "Точка зажигания". Она объединила пользовательский выбор, основанный на реальном поведении аудитории платформы, и профессиональную оценку представителей индустрии.
Победителей определили в трех группах номинаций:
- Выбор пользователей. Аналитики изучили активность 34 млн пользователей Авито Авто: просмотры объявлений, добавления в избранное и контакты с продавцами. На основе этих данных определили наиболее востребованные автомобильные бренды и модели.
- Выбор профессионального жюри. 25 представителей автомобильной отрасли оценили бренды, проекты и события, которые внесли заметный вклад в развитие рынка.
- Выбор редакции журнала Авито Авто. Эксперты редакции отметили проекты и решения, отражающие наиболее интересные изменения автомобильной индустрии.
Такой подход позволил объединить два взгляда на рынок: реальные предпочтения покупателей и профессиональную оценку экспертов.
"Технологическая платформа Авито Авто — одна из крупнейших инфраструктур данных, которая помогает понимать автомобильный рынок через реальные действия пользователей. Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. При этом мы находимся в точке взаимодействия покупателей, продавцов и производителей. Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции. В премии "Точка зажигания" мы объединили этот подход с экспертной оценкой профессионального сообщества, чтобы дать комплексный взгляд на автомобильный рынок сегодня", — отметил Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито.
Победители в автомобильных номинациях
Седаны и лифтбеки
- Малый класс, масс-маркет — LADA Iskra
- Малый средний класс, масс-маркет — Belgee S50
- Средний класс, масс-маркет — Changan UNI–V
- Средний класс, премиум-сегмент — Hongqi H5
- Представительский класс — Hongqi Guoya
Кроссоверы
- Малый класс, масс-маркет — TENET T4L
- Малый средний класс, масс-маркет — TENET PLUS L6
- Средний класс, масс-маркет — Jetour T1
- Средний класс, премиум-сегмент — VOLGA K50
- Большой класс, премиум-сегмент — Esteo V27
Рамные внедорожники
- Большой класс — HAVAL H9
- Средний класс — KGM Rexton
Минивэны
- Масс-маркет — JAC RF8
- Премиум-сегмент — GAC M8
Пикапы
- FOTON Tunland V9
Гибриды
- Малый средний класс, масс-маркет — Evolute i-Space
- Средний класс, премиум-сегмент — Voyah Free
- Большой класс, премиум-сегмент — Deepal G318
- Представительский сегмент — Esteo Exlantix ET8
Электромобили
- Малый класс, масс-маркет — Evolute i-Joy
- Средний класс, масс-маркет — UMO 5
- Большой класс, премиум-сегмент — Avatr 12
Победители в номинациях профессионального жюри
Жюри, в состав которого вошли 25 представителей автомобильных брендов и экспертов отрасли, определило победителей в семи номинациях:
- Зеленый бренд года — Evolute
- Городской бренд года — TENET
- Внедорожный бренд года — Tank
- Цифровой бренд года — Avatr
- Премиальный бренд года — Li Auto
- Дебют года — VOLGA
- Событие года — Запуск производства LADA Azimut
Выбор редакции журнала Авито Авто
Редакция отметила два проекта, которые выделились своими решениями и подходом к развитию автомобильной индустрии:
- Обновление года среди модельных линеек российских брендов — "Москвич"
- Новая мобильность — "Атом"
Первая премия "Точка зажигания" стала площадкой для объединения интересов покупателей, автомобильных брендов и профессионального сообщества. Данные платформы позволяют увидеть, какие автомобили действительно привлекают внимание аудитории, а экспертная оценка помогает определить решения и инициативы, способные повлиять на дальнейшее развитие отрасли.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.