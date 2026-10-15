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"Точка зажигания": Авито Авто назвал лидеров автомобильных брендов и моделей

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В российской столице состоялась первая церемония вручения автомобильной премии "Точка зажигания", учрежденной Авито Авто. Организаторы определили победителей в категориях, охватывающих различные классы автомобилей, сегменты рынка, а также ключевые бренды и отраслевые события. Голосование проходило по двум направлениям: предпочтения 34 млн пользователей платформы легли в основу 22 наград, а еще девять статуэток присудили 25 экспертов отрасли и редакция журнала Авито Авто. Кроме вручения наград, в рамках конференции представители автобизнеса обсудили главные рыночные тренды и влияние больших данных на принятие управленческих решений.

Конференция "Точка зажигания" объединила представителей ведущих автомобильных брендов российского рынка и отраслевых экспертов. Деловая программа включала экспертные сессии с аналитикой Авито Авто, В рамках обсуждения обсуждение инструментов оценки эффективности бизнеса и пленарную дискуссию "Рынок будущего: как данные меняют решения автопроизводителей".

В дискуссии приняли участие Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито Авто; Татьяна Фадеева, генеральный директор ПЛА и глава бренда VOLGA; Александр Кулагин, исполнительный директор Changan Motors Rus, Иван Савельев, генеральный директор Hongqi в России.

Российские бренды укрепляют позиции, а интерес к гибридам растет

По данным Авито Авто, в III квартале 2026 года интерес пользователей к новым автомобилям продолжил расти, однако темпы роста замедлились. Если в I квартале машины рассматривали на 43,4% активнее, чем за аналогичный период прошлого года, то в июле — сентябре прирост составил 8,5%.

Одновременно меняется структура предложения: за год доля автомобилей российского производства выросла с 31% до 44%, а доля машин китайских брендов сократилась с 57% до 45%.

Еще один заметный тренд — рост интереса к гибридным автомобилям. С января по сентябрь 2026 года их рассматривали вдвое активнее, чем за аналогичный период прошлого года. При этом уже в первой половине года спрос на гибриды вырос на 40% год к году. В Москве популярность таких моделей особенно заметна: в сентябре на объявления о продаже новых гибридных автомобилей приходился каждый пятый контакт с продавцами — на 25% больше, чем годом ранее.

Еще одно изменение — заметный рост интереса к автомобилям в более высоких ценовых сегментах. В сентябре доля машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей в общем числе контактов с продавцами увеличилась на 7,5 процентного пункта год к году, а автомобилей за 5–8 млн рублей — на 3,6 п. п. За девять месяцев 2026 года интерес к этим сегментам вырос на 56% и 81% соответственно.

Меняется и поведение покупателей: на 14 процентных пунктов выросла доля тех, кто рассматривает и новые автомобили, и машины с пробегом. Пользователи все чаще сравнивают оба рынка, чтобы подобрать подходящий вариант с учетом бюджета и характеристик автомобиля. При выборе машины с пробегом дополнительную роль играет доступ к информации о ее истории, а новые автомобили привлекают гарантией производителя и возможностью выбрать машину с понятными условиями приобретения.

Пользователи и эксперты выбрали лидеров среди автомобилей и брендов

Центральным событием конференции стала церемония вручения первой ежегодной автомобильной премии Авито Авто "Точка зажигания". Она объединила пользовательский выбор, основанный на реальном поведении аудитории платформы, и профессиональную оценку представителей индустрии.

Победителей определили в трех группах номинаций:

  1. Выбор пользователей. Аналитики изучили активность 34 млн пользователей Авито Авто: просмотры объявлений, добавления в избранное и контакты с продавцами. На основе этих данных определили наиболее востребованные автомобильные бренды и модели.
  2. Выбор профессионального жюри. 25 представителей автомобильной отрасли оценили бренды, проекты и события, которые внесли заметный вклад в развитие рынка.
  3. Выбор редакции журнала Авито Авто. Эксперты редакции отметили проекты и решения, отражающие наиболее интересные изменения автомобильной индустрии.

Такой подход позволил объединить два взгляда на рынок: реальные предпочтения покупателей и профессиональную оценку экспертов.

"Технологическая платформа Авито Авто — одна из крупнейших инфраструктур данных, которая помогает понимать автомобильный рынок через реальные действия пользователей. Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. При этом мы находимся в точке взаимодействия покупателей, продавцов и производителей. Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции. В премии "Точка зажигания" мы объединили этот подход с экспертной оценкой профессионального сообщества, чтобы дать комплексный взгляд на автомобильный рынок сегодня", — отметил Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито.

Победители в автомобильных номинациях

Седаны и лифтбеки

  • Малый класс, масс-маркет — LADA Iskra
  • Малый средний класс, масс-маркет — Belgee S50
  • Средний класс, масс-маркет — Changan UNI–V
  • Средний класс, премиум-сегмент — Hongqi H5
  • Представительский класс — Hongqi Guoya

Кроссоверы

  • Малый класс, масс-маркет — TENET T4L
  • Малый средний класс, масс-маркет — TENET PLUS L6
  • Средний класс, масс-маркет — Jetour T1
  • Средний класс, премиум-сегмент — VOLGA K50
  • Большой класс, премиум-сегмент — Esteo V27

Рамные внедорожники

  • Большой класс — HAVAL H9
  • Средний класс — KGM Rexton

Минивэны

  • Масс-маркет — JAC RF8
  • Премиум-сегмент — GAC M8

Пикапы

  • FOTON Tunland V9

Гибриды

  • Малый средний класс, масс-маркет — Evolute i-Space
  • Средний класс, премиум-сегмент — Voyah Free
  • Большой класс, премиум-сегмент — Deepal G318
  • Представительский сегмент — Esteo Exlantix ET8

Электромобили

  • Малый класс, масс-маркет — Evolute i-Joy
  • Средний класс, масс-маркет — UMO 5
  • Большой класс, премиум-сегмент — Avatr 12

Победители в номинациях профессионального жюри

Жюри, в состав которого вошли 25 представителей автомобильных брендов и экспертов отрасли, определило победителей в семи номинациях:

  • Зеленый бренд года — Evolute
  • Городской бренд года — TENET
  • Внедорожный бренд года — Tank
  • Цифровой бренд года — Avatr
  • Премиальный бренд года — Li Auto
  • Дебют года — VOLGA
  • Событие года — Запуск производства LADA Azimut

Выбор редакции журнала Авито Авто

Редакция отметила два проекта, которые выделились своими решениями и подходом к развитию автомобильной индустрии:

  • Обновление года среди модельных линеек российских брендов — "Москвич"
  • Новая мобильность — "Атом"

Первая премия "Точка зажигания" стала площадкой для объединения интересов покупателей, автомобильных брендов и профессионального сообщества. Данные платформы позволяют увидеть, какие автомобили действительно привлекают внимание аудитории, а экспертная оценка помогает определить решения и инициативы, способные повлиять на дальнейшее развитие отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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