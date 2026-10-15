"Точка зажигания": Авито Авто назвал лидеров автомобильных брендов и моделей

В российской столице состоялась первая церемония вручения автомобильной премии "Точка зажигания", учрежденной Авито Авто. Организаторы определили победителей в категориях, охватывающих различные классы автомобилей, сегменты рынка, а также ключевые бренды и отраслевые события. Голосование проходило по двум направлениям: предпочтения 34 млн пользователей платформы легли в основу 22 наград, а еще девять статуэток присудили 25 экспертов отрасли и редакция журнала Авито Авто. Кроме вручения наград, в рамках конференции представители автобизнеса обсудили главные рыночные тренды и влияние больших данных на принятие управленческих решений.

Конференция "Точка зажигания" объединила представителей ведущих автомобильных брендов российского рынка и отраслевых экспертов. Деловая программа включала экспертные сессии с аналитикой Авито Авто, В рамках обсуждения обсуждение инструментов оценки эффективности бизнеса и пленарную дискуссию "Рынок будущего: как данные меняют решения автопроизводителей".

В дискуссии приняли участие Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито Авто; Татьяна Фадеева, генеральный директор ПЛА и глава бренда VOLGA; Александр Кулагин, исполнительный директор Changan Motors Rus, Иван Савельев, генеральный директор Hongqi в России.

Российские бренды укрепляют позиции, а интерес к гибридам растет

По данным Авито Авто, в III квартале 2026 года интерес пользователей к новым автомобилям продолжил расти, однако темпы роста замедлились. Если в I квартале машины рассматривали на 43,4% активнее, чем за аналогичный период прошлого года, то в июле — сентябре прирост составил 8,5%.

Одновременно меняется структура предложения: за год доля автомобилей российского производства выросла с 31% до 44%, а доля машин китайских брендов сократилась с 57% до 45%.

Еще один заметный тренд — рост интереса к гибридным автомобилям. С января по сентябрь 2026 года их рассматривали вдвое активнее, чем за аналогичный период прошлого года. При этом уже в первой половине года спрос на гибриды вырос на 40% год к году. В Москве популярность таких моделей особенно заметна: в сентябре на объявления о продаже новых гибридных автомобилей приходился каждый пятый контакт с продавцами — на 25% больше, чем годом ранее.

Еще одно изменение — заметный рост интереса к автомобилям в более высоких ценовых сегментах. В сентябре доля машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей в общем числе контактов с продавцами увеличилась на 7,5 процентного пункта год к году, а автомобилей за 5–8 млн рублей — на 3,6 п. п. За девять месяцев 2026 года интерес к этим сегментам вырос на 56% и 81% соответственно.

Меняется и поведение покупателей: на 14 процентных пунктов выросла доля тех, кто рассматривает и новые автомобили, и машины с пробегом. Пользователи все чаще сравнивают оба рынка, чтобы подобрать подходящий вариант с учетом бюджета и характеристик автомобиля. При выборе машины с пробегом дополнительную роль играет доступ к информации о ее истории, а новые автомобили привлекают гарантией производителя и возможностью выбрать машину с понятными условиями приобретения.

Пользователи и эксперты выбрали лидеров среди автомобилей и брендов

Центральным событием конференции стала церемония вручения первой ежегодной автомобильной премии Авито Авто "Точка зажигания". Она объединила пользовательский выбор, основанный на реальном поведении аудитории платформы, и профессиональную оценку представителей индустрии.

Победителей определили в трех группах номинаций:

Выбор пользователей. Аналитики изучили активность 34 млн пользователей Авито Авто: просмотры объявлений, добавления в избранное и контакты с продавцами. На основе этих данных определили наиболее востребованные автомобильные бренды и модели. Выбор профессионального жюри. 25 представителей автомобильной отрасли оценили бренды, проекты и события, которые внесли заметный вклад в развитие рынка. Выбор редакции журнала Авито Авто. Эксперты редакции отметили проекты и решения, отражающие наиболее интересные изменения автомобильной индустрии.

Такой подход позволил объединить два взгляда на рынок: реальные предпочтения покупателей и профессиональную оценку экспертов.

"Технологическая платформа Авито Авто — одна из крупнейших инфраструктур данных, которая помогает понимать автомобильный рынок через реальные действия пользователей. Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. При этом мы находимся в точке взаимодействия покупателей, продавцов и производителей. Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции. В премии "Точка зажигания" мы объединили этот подход с экспертной оценкой профессионального сообщества, чтобы дать комплексный взгляд на автомобильный рынок сегодня", — отметил Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито.

Победители в автомобильных номинациях

Седаны и лифтбеки

Малый класс, масс-маркет — LADA Iskra

Малый средний класс, масс-маркет — Belgee S50

Средний класс, масс-маркет — Changan UNI–V

Средний класс, премиум-сегмент — Hongqi H5

Представительский класс — Hongqi Guoya

Кроссоверы

Малый класс, масс-маркет — TENET T4L

Малый средний класс, масс-маркет — TENET PLUS L6

Средний класс, масс-маркет — Jetour T1

Средний класс, премиум-сегмент — VOLGA K50

Большой класс, премиум-сегмент — Esteo V27

Рамные внедорожники

Большой класс — HAVAL H9

Средний класс — KGM Rexton

Минивэны

Масс-маркет — JAC RF8

Премиум-сегмент — GAC M8

Пикапы

FOTON Tunland V9

Гибриды

Малый средний класс, масс-маркет — Evolute i-Space

Средний класс, премиум-сегмент — Voyah Free

Большой класс, премиум-сегмент — Deepal G318

Представительский сегмент — Esteo Exlantix ET8

Электромобили

Малый класс, масс-маркет — Evolute i-Joy

Средний класс, масс-маркет — UMO 5

Большой класс, премиум-сегмент — Avatr 12

Победители в номинациях профессионального жюри

Жюри, в состав которого вошли 25 представителей автомобильных брендов и экспертов отрасли, определило победителей в семи номинациях:

Зеленый бренд года — Evolute

Городской бренд года — TENET

Внедорожный бренд года — Tank

Цифровой бренд года — Avatr

Премиальный бренд года — Li Auto

Дебют года — VOLGA

Событие года — Запуск производства LADA Azimut

Выбор редакции журнала Авито Авто

Редакция отметила два проекта, которые выделились своими решениями и подходом к развитию автомобильной индустрии:

Обновление года среди модельных линеек российских брендов — "Москвич"

Новая мобильность — "Атом"

Первая премия "Точка зажигания" стала площадкой для объединения интересов покупателей, автомобильных брендов и профессионального сообщества. Данные платформы позволяют увидеть, какие автомобили действительно привлекают внимание аудитории, а экспертная оценка помогает определить решения и инициативы, способные повлиять на дальнейшее развитие отрасли.