В Самарской области продлили действие лимитов на продажу бензина

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Ситуация с бензином в Самарской области остается напряженной, но контролируемой. Запасы топлива имеются в наличии, объемы поставок сохраняются. Об этом врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков сообщил на заседании профильного оперативного штаба правительства.

Фото: Александра Белова