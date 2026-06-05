Проработку запуска наземного метро по железной дороге Самары поставили на паузу

Мэрия Самары сформировала план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. Один из ключевых проектов посвящен развитию метрополитена.

Согласно документу, в 2027-2030 годах департаменты транспорта и градостроительства будут принимать участие в работе по развитию транспортно-пересадочных узлов у ключевых станций подземки. Целью является соединение метро с другими видами общественного транспорта (автобусами, трамваями, троллейбусам и электричками) для удобной пересадки пассажиров.

Также дептранс формирует предложения по обоснованию планов на продление первой ветки метрополитена и развитие последующих линий. Власти уже озвучивали некоторые идеи. Например, глава регионального правительства Виталий Шабалатов сообщал, что специалисты НИИ Генплана предложили продлить метро по улице Галактионовской, через реку Самару - до улицы Уральской. Причем сделать эту часть ветки рекомендуют надземной, а не подземной. Посмотрите схему.

А вот проработку предложений по развитию наземного метро на базе существующих железнодорожных путей отложили на 2028-2030 годы. Напомним, ветка проходит практически через всю территорию Самары - от Куйбышевского района через центр, рядом с Южным мостом и далее вдоль промзон, Безымянки, Юнгородка, Зубчаниновки, Красноглинского района до северного выезда из города. При этом на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца железнодорожные пути частично дублируют действующую ветку метро.