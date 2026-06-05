Проработку запуска наземного метро по железной дороге Самары поставили на паузу

Мэрия Самары сформировала план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. Один из ключевых проектов посвящен развитию метрополитена.
Согласно документу, в 2027-2030 годах департаменты транспорта и градостроительства будут принимать участие в работе по развитию транспортно-пересадочных узлов у ключевых станций подземки. Целью является соединение метро с другими видами общественного транспорта (автобусами, трамваями, троллейбусам и электричками) для удобной пересадки пассажиров.
Также дептранс формирует предложения по обоснованию планов на продление первой ветки метрополитена и развитие последующих линий. Власти уже озвучивали некоторые идеи. Например, глава регионального правительства Виталий Шабалатов сообщал, что специалисты НИИ Генплана предложили продлить метро по улице Галактионовской, через реку Самару - до улицы Уральской. Причем сделать эту часть ветки рекомендуют надземной, а не подземной. Посмотрите схему.
А вот проработку предложений по развитию наземного метро на базе существующих железнодорожных путей отложили на 2028-2030 годы. Напомним, ветка проходит практически через всю территорию Самары - от Куйбышевского района через центр, рядом с Южным мостом и далее вдоль промзон, Безымянки, Юнгородка, Зубчаниновки, Красноглинского района до северного выезда из города. При этом на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца железнодорожные пути частично дублируют действующую ветку метро.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.